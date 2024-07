Ucraina strânge probe pentru a demonstra la CPI numărul mare de victime ale minelor terestre lăsate de ruși în urma lor VIDEO

Aproape 300 de civili au murit din cauza minelor terestre lăsate de forţele ruse în zonele recucerite de armata ucraineană, a anunţat vineri, 12 iulie, Serviciul ucrainean de securitate (SBU), care a documentat aceste crime și care strânge probe pentru Curtea Penală Internaţională (CPI), transmite Reuters.

Invazia lansată de Rusia în 24 februarie 2022 s-a soldat cu moartea a zeci de mii de civili, potrivit Naţiunilor Unite.

SBU a menţionat într-o declaraţie că peste 1.000 de ucraineni au fost răniţi şi 297 ucişi, majoritatea în regiunile estice Doneţk şi Harkov, din cauza minelor de diverse tipuri.

"Pentru a disimula aceste arme, ocupanţii folosesc diverse obiecte, inclusiv jucării pentru copii sau cutii de bomboane. În plus, grupurile de sabotaj ruse adesea plasează mine pe teren pentru a-şi acoperi retragerea de pe linia frontului şi din zonele de graniţă", a adăugat SBU în declaraţie.

Rusia a respins acuzaţia că a ţintit civili în timpul invaziei sale, care a inclus lovituri aeriene asupra infrastructurii esenţiale din zone populate mult în spatele liniei frontului.

Tot vineri, 12 iulie, procurorii din regiunea Harkov au afirmat că lansează o anchetă privind crime de război după ce şase persoane au fost rănite de explozia unei mine.

