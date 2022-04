SUA a întrerupt o rețea de dispozitive virusate de agenția rusă de informații militare GRU

Procurorul general al SUA, Merrick Garland, a declarat miercuri, 6 aprilie, că Departamentul de Justiție a întrerupt cu succes o rețea de dispozitive infectate care era controlată de agenția rusă de informații militare cunoscută sub numele de GRU.

”Guvernul rus a folosit recent o infrastructură similară pentru a ataca ținte ucrainene”, a afirmat Garland, citat de CNN.

El a mai precizat că experții americani și internaționali au intervenit în timp util și au înlătural pericolul.

”Din fericire, am reușit să perturbăm această rețea înainte de a putea fi folosită. Datorită colaborării noastre strânse cu partenerii internaționali, am putut detecta infecția a mii de dispozitive hardware de rețea”, a afirmat Merrick Garland, într-o conferință de presă.

FBI Director Christopher Wray announces a “sophisticated, court-authorized operation disrupting a botnet of thousands of devices controlled by the Russian government, before they can do any harm.” https://t.co/s10Ls6L2Fw pic.twitter.com/cSDsW4cnXU