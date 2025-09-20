Un universitar german dezvăluie scenariul ce ar fi în mintea lui Putin: Dacă Rusia câștigă, ce se întâmplă?

Putin face un joc pe termen lung cu războiul din Ucraina FOTO: Hepta

Războiul tiranului rus din Ucraina continuă sângeros de 1.305 zile, trecând peste toate obstacolele, indiferent că acestea se numesc Trump, Starmer sau Macron. Acum Carlo Masala, profesor de politică internațională la Universitatea Bundeswehr din München, Germania, a prezentat scenariul geopolitic înfiorător ce ar fi în mintea lui Putin: Dacă Rusia câștigă, ce se întâmplă?

În noua sa carte: „Dacă Rusia câștigă: Un scenariu” (2025), autorul construiește un scenariu ipotetic detaliat prin care, în martie 2028, după un război din Ucraina încheiat oficial, dar în cele din urmă favorizat de Rusia, Moscova testează hotărârea NATO ocupând orașul Narva și insula Hiiumaa (ambele din Estonia), amenințând securitatea Mării Baltice și întinzând coeziunea alianței până la punctul de rupere, potrivit Nordic Defense Review.

Președintele rus își reunește cei mai de încredere consilieri la Kremlin. A venit momentul, îi informează el, să testeze credibilitatea NATO și puterea principiului său de apărare reciprocă. „Știm cu toții că NATO nu mai este ceea ce a fost odată, mai ales acum că avem un prieten la Casa Albă”, spune președintele. „Ce-ar fi dacă am trimite câteva drone spre Ucraina într-un mic ocol prin Polonia?”

Ads

Această scenă fictivă lipsește din cartea lui Carlo Masala, „Dacă Rusia câștigă”, un bestseller când a fost publicată în Germania la începutul acestui an și acum tradusă în engleză de Olena Ebel și Ruth Ahmedzai Kemp.

Dar este o scenă care ar fi putut apărea cu ușurință. Incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian polonez de săptămâna trecută, care au tras semnale de alarmă la sediul NATO, reflectă genul de incidente pe care Masala le desfășoară în experimentul său de gândire ingenios, conform Financial Times.

În scenariul său, un armistițiu semnat la Geneva între Ucraina și Rusia servește drept declanșator al unui lanț de evenimente care destramă ordinea de securitate a Europei de după Al Doilea Război Mondial. „Scenariile extind domeniul posibilităților în mintea noastră” (și a lui Putin -n.a.), scrie el în introducere. „Ceea ce este în joc în Ucraina și în timpul nostru ne este cu adevărat clarificat doar atunci când ne gândim la ce s-ar putea întâmpla dacă lucrurile nu merg bine.”

Ads

În concepția lui Masala, destinderea postbelică determină Europa - și SUA - să își relaxeze apărarea, în timp ce Rusia își reconstruiește armata în umbră. Un atac brusc limitat în Estonia expune cât de subțire este, de fapt, unitatea politică și militară a NATO. Cartea ridică spectrul refuzului Articolului 5 al NATO și al dezmembrării alianței sub presiunea calculată a Rusiei.

Cu doar 116 pagini, narațiunea este suplă - aproape clinică. Niciun roman politic, nicio dramă emoțională - doar dezvoltarea unor scenarii susținută de cronologii, indecizia factorilor de decizie și consecințe strategice în cascadă.

Scenariul lui Masala cuprinde următoarele evenimente

De la distrageri la paralizia NATO. 2025–2027: Retragerea Occidentului după războiul din Ucraina; NATO se divide; Rusia se reconstruiește în liniște. 27 martie 2028: Debarcări simultane ale Rusiei în Narva și pe Hiiumaa (Estonia).

Distragerile UE: crizele migrației și atacurile teroriste distrag atenția. Coridorul Suwałki (din Polonia) devine singura gură de aer pentru accesul NATO la țările baltice, blocate pe mare.

Ads

Paralizia NATO la summit; Articolul 5 este respins ca „incursiune limitată”. SUA se abțin, invocând refuzul de a risca un război global. Secretarul General al NATO o numește o „zi neagră” pentru alianță.

Masala subliniază că indiferența sau jumătățile de măsură în fața agresiunii încurajează autocrațiile. Dacă liderii europeni și americani nu sunt pregătiți să susțină pe deplin și în mod inconfundabil apărarea colectivă, descurajarea se prăbușește. Dacă credibilitatea Articolului 5 este erodată, NATO devine funcțional defunct.

Rusia lui Putin face un joc pe termen lung

Masala susține că Rusia lui Putin face un joc pe termen lung - cu o escaladare răbdătoare, căutând un test de stres măsurat al NATO, mai degrabă decât un război total. Atacul baltic este conceput ca o sondă calibrată, nu ca un război total.

Scenariul se bazează pe fragmentarea politică: dacă Franța sau Germania evită confruntarea directă din cauza „micilor” incursiuni estoniene, apărarea colectivă se destramă. Masala avertizează asupra calculului politic intern care anulează angajamentul față de Articolul 5 în locuri precum Franța, Marea Britanie, Germania.

Ads

Masala consideră că este o nebunie să se presupună că Rusia va înceta acțiunile după câștigurile obținute pe câmpul de luptă în Ucraina. Scenariul arată cum o previziune strategică slabă – credința că sfârșitul războiului înseamnă pace permanentă – pregătește terenul pentru o nouă agresiune.

Cartea este un avertisment oportun, subliniind pericolul automulțumirii militare occidentale după Ucraina. Dacă Rusia câștigă, prezintă instrumentele războiului hibrid - atât politic, cibernetic, migrație - ca fiind centrale pentru agresiunea modernă.

Avertismentul lui Masala se extinde dincolo de Ucraina. În jocul cu miză mare al descurajării, sugerează el, China și Rusia ar putea fi mai pricepute decât Occidentul. Ele sunt agenții perturbării, dispuse să răstoarne ordinea globală existentă - și ar putea considera teama noastră de escaladare ca o slăbiciune. Europa nu are timp de pierdut, conchide Masala, și nu are de ales decât să continue să-și consolideze armatele și rezistența societăților sale.

Ads