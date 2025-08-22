Profesor de relații internaționale, mesaj pentru „cei mai prostovani dintre suveraniști”: Cine a mai rămas cu voi, în afară de nostalgicii sovietici Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko?

Autor: Maria Mora
Vineri, 22 August 2025, ora 13:09
842 citiri
Participanții la reuniunea din 18 august, de la Casa Albă FOTO X/White House

Profesorul de relații internaționale Valentin Naumescu scrie, într-un articol, despre mizele și consecințele întâlnirilor din Alaska privind războiul din Ucraina. Acesta atrage atenția că 18 august 2025 rămâne în istorie datorită energiei comune și a convergenței pe care liderii marilor puteri au arătat-o această zi, când totul părea pierdut, chiar dacă Putin nu va opri curând războiul.

„Nu a fost o zi rea. Dimpotrivă, a fost evitat un dezastru istoric pentru Europa, dar această zi memorabilă ne spune că trebuie să ne pregătim pentru lungi vremuri tensionate, să avem portofelul pregătit în orice moment și chiar degetul pe trăgaci, dacă va fi nevoie. Libertatea și securitatea nu ne mai sunt garantate, iar Rusia rămâne marea problemă a Europei democratice. Nimeni cu capul pe umeri nu vrea să facă parte din sfera de dominație și influență a unei Rusii dictatoriale, brutale și înapoiate. Nu este însă o problemă fără soluții. În pofida unor diferențieri culturale și ideologice tot mai clare pe cele două părți atlantice ale lumii occidentale, Statele Unite ale Americii nu vor fi ostile Europei nici în viitor, în schimb vor să devină un prestator de servicii de securitate pentru micul, bogatul și răsfățatul continent european, pe baze lucrative”, scrie profesorul în Contributors.

„O pace strâmbă ar fi fost mai proastă decât continuarea războiului”

”Cum a fost 18 august la Casa Albă? Europa a fost solidară cu Ucraina și unită în jurul președintelui Zelenski, iar președintele Trump a arătat o atitudine deschisă, pozitivă și constructivă, tot fără ghilimele. Relațiile transatlantice SUA-Europa democratică și relațiile bilaterale americano-ucrainene au părut că funcționează din nou, ba chiar găsesc noi temeiuri, rațiuni și interese comune. Războiul continuă însă. O pace nedreaptă, strâmbă și instabilă, care recompensează agresorul și leagă de mâini victima, pregătind condițiile pentru următoarea agresiune a Rusiei imperialiste în Europa, întotdeauna mai mare decât precedenta (a se vedea succesiunea invaziilor rusești din 2008, 2014 și 2022), ar fi fost categoric mai proastă decât continuarea războiului, a înarmării Europei și Ucrainei, a intensificării sancțiunilor și presiunilor asupra Rusiei, spune acesta.

Naumescu consideră că, în urma reuniunii de la Casa Albă, ceva s-a schimbat pentru totdeauna în relațiile transatlantice, sau mai bine zis s-a reașezat pe alte baze, iar Europa nu va mai fi tratată ca „un copil asistat”.

Acesta subliniază că, deși pacea va mai întârzia, Ucraina nu va fi abandonată și obligată să capituleze.

„Poate că nu va fi curând pace, dar cu siguranță nu vor urma abandonarea și capitularea Ucrainei sau a Europei de Est în fața revizionismului expansionist al Rusiei. Europa a învățat lecții dure în aceste zile, mai mult decât în 80 de ani de pace relaxată și fără griji după Al Doilea Război Mondial. S-au sfărâmat iluzii europene mai vechi sau mai recente, dar s-au reclădit punți peste Atlantic. Nici acestea din urmă nu trebuie idealizate sau creditate ca soluții perfecte, ci ca posibile abordări pentru anii care urmează. Diferite, foarte diferite de ce a fost în deceniile din urmă”, mai scrie acesta.

Profesorul mai spune că președintele Trump și administrația sa s-au reconectat rațional cu Ucraina și tabăra europeană, într-o atmosferă evident mai bună și mai sinceră decât cea din primele luni ale anului.

„Toate variantele sunt acum pe masă și depind de Putin: de la negocieri directe cu Zelenski, la tragere de timp, de la pace reală, dreaptă și stabilă, la conflict înghețat și de la continuarea războiului de uzură din ultimii trei ani și jumătate până la intensificarea și escaladarea războiului Rusiei pe continent”, spune Naumescu.

Acesta consideră că democrațiile occidentale nu vor ceda însă în fața șantajului Rusiei, arătând că sunt dispuse să se pregătească din mers pentru a învăța să trăiască într-o lume mai dură și mai periculoasă.

Mesaj pentru suveraniști

„Pentru țările de la periferia geopolitică a NATO și UE, cum este România, semnalul apropierii atât de mari de zona incandescentă devorată de turbionul războiului ar trebui să-i trezească până și pe cei mai prostovani dintre „suveraniștii” trădători de țară și antioccidentalii din societatea noastră, mufați la sursele de dezinformare cele mai abjecte, aflate în serviciul Rusiei”, scrie Naumescu.

Acesta subliniază că suveraniștii din alte țări sunt ferm de partea Ucrainei.

„Conservatoarea suveranistă Giorgia Meloni este ferm de partea Ucrainei și anti-Rusia invadatoare, noul președinte conservator-suveranist al Poloniei, Karol Nawrocki, este și el ferm de partea Ucrainei și anti-Rusia invadatoare, deci așa se poziționează modelele voastre politice de până mai ieri, băieți suveraniști prostănaci de România! Până și maestrul patrioților din lumea întreagă, Donald Trump, l-a sunat luni pe Viktor Orbán să-l întrebe de ce nu este de acord cu integrarea Ucrainei în UE. Cine a mai rămas așadar cu voi, în afară de nostalgicii sovietici Vladimir Putin și Alexandr Lukașenko?”, adaugă profesorul.

Acesta susține că românii trebuie să fie recunoscători de privilegiul de a fi de partea bună a frontierelor occidentale.

„Ar trebui pur și simplu să fim recunoscători cu toții din această țară, oameni educați, hateri, chiar și agenți de influență direct interesați sau simpli idioți utili ai Rusiei, pentru norocul și privilegiul că suntem de partea bună a frontierei spațiului occidental integrat și avem voie să ne manifestăm atât cât ne duce capul pe fiecare, după școala făcută, după nivelul de informare, după numărul și calitatea cărților citite, sau măcar după bunul simț pe care îl au uneori în fața evidențelor chiar și oamenii cei mai simpli și ignoranți”, mai scrie acesta care adaugă însă că războiul hibrid al Rusiei împotriva României și manipularea prin emoții și dezinformări nu se vor opri din a „otrăvi mințile și sufletele” celor mai slab echipați intelectual.

„Garanțiile de securitate sunt mai importante decât teritoriile”

„Cei 7 magnifici” (ei da, aici punem totuși ghilimele), adică liderii europeni Merz, Macron, Starmer, Meloni, Stubb, von der Leyen și Rutte, acompaniindu-l pe președintele Zelenski la Washington, au echilibrat însă balanța decizională la Casa Albă și au „bătut în cuie” ideea că un acord cu Putin nu se poate face fără adoptarea de garanții de securitate pentru Ucraina. Garanțiile de securitate, spun asta de vreo doi ani, sunt mai importante decât teritoriile. Ele vorbesc despre viitorul Ucrainei libere și al viitoarei ordini de securitate europene. Da, Ucraina va pierde teritorii. Ucraina nu își va mai putea elibera teritoriile ocupate de invadatorii ruși. Sunt trei ani de când scriu asta, negru pe alb. Această preluare permanentă de teritorii o știu foarte bine și Zelenski, și liderii europeni, și Trump, și Putin, așa cum o știa și Biden. Dar nu este cel mai important lucru”, mai scrie Naumescu.

În viziunea sa, mizele lui Putin au fost și sunt mult, mult mai mari și nu au fost doar bilaterale, în relația cu Ucraina, ci regionale, europene și globale, cea mai înaltă dintre ele fiind schimbarea ordinii mondiale (revizionismul).

