Situația de pe frontul de luptă din Ucraina se schimbă, iar avansul Rusiei a scăzut simțitor în luna septembrie, ea cucerind doar 447 de kilometri, conform Institutului pentru Studiul Războiului din SUA. Însă acest lucru s-a datorat și programului secret al unei țări NATO, Cehia, care a ajutat cu muniții Kievul din întreaga lume și l-a lovit pe Putin.

”Fără ajutorul nostru, Ucraina ar fi pierdut deja Donbasul”, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, la un forum al Institutului Internațional de Studii Strategice din Praga.

De mai bine de un an, un program ceh care cercetează lumea în căutare de muniții a fost o linie de aprovizionare crucială pentru forțele ucrainene, care au nevoie disperată de artilerie, potrivit The New York Times.

Oficialii și experții au declarat că programul de muniții, care se bazează pe miliarde de dolari din donații din partea țărilor NATO, costă relativ puțin contribuabilii cehi. Dar chiar și percepția că ar putea afecta și mai mult economia a rămas în rândul alegătorilor, despre care Bzoch a spus că sunt deja sceptici față de program.

Ales Vytečka, un înalt oficial în Ministerul Apărării din Cehia, a spus că ajutorarea Ucrainei ar trebui să aibă sprijin „deoarece este interesul nostru național de securitate”. Inițiativa cehă privind muniția a fost creată la începutul anului 2024, când Ucraina rămânea fără artilerie, în special proiectilele de 155 de milimetri, conform standardelor NATO, pentru armele de calibru mare donate de țările occidentale.

La acea vreme, ajutorul militar american acordat Ucrainei a fost blocat în Congres. Arsenalele europene erau periculos de scăzute după doi ani de trimitere a propriilor arme către Ucraina și incapacitatea de a-și intensifica rapid producția pentru a construi mai multe muniții.

Dar exista mai multă artilerie disponibilă în lume - inclusiv din țări care au relații diplomatice sau chiar calde cu Rusia. Din anii în care a fost stat satelit sovietic, Republica Cehă și producătorii săi de arme au menținut contactele cu aliații Rusiei și au contactat discret pentru a vedea dacă aceștia erau interesați să vândă muniție care să fie trimisă Ucrainei.

Ucraina rezistă pe frontul din estul țării

Aceștia erau - atâta timp cât guvernul ceh se asigura că țările respective nu erau niciodată identificate, pentru a le scuti de furia Rusiei. Cu această asigurare, „sursele au început să fie ca viespile pe bomboane, doar căutând dulciurile”, a spus Vytečka, directorul agenției de cooperare internațională a Ministerului Apărării.

De atunci, a spus Vytečka, țările NATO au donat suficienți bani pentru a procura peste 2,5 milioane de muniții pentru program, toate din națiuni non-NATO. Se preconizează că vânzările vor crește în acest an, a spus el, iar donatorii alianței par dispuși să continue să plătească. „Fără muniția furnizată prin intermediul acestei inițiative, Ucraina ar fi pierdut deja Donbasul”, a declarat ministrul ceh de externe, Jan Lipavský, la un forum al Institutului Internațional de Studii Strategice din Praga, luna aceasta. El se referea la teritoriul estic din Ucraina care a fost martor la cele mai sângeroase bătălii din războiul de trei ani.

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a declarat că „inițiativa unică privind munițiile” Republicii Cehe a fost un exemplu excelent de sprijin „esențial” pentru Ucraina. Totuși, secretul care a făcut ca inițiativa cehă privind muniția să fie un succes i-a determinat și pe legislatori să ridice întrebări cu privire la legitimitatea acesteia.

De unde provine exact muniția rămâne necunoscut publicului. O mare parte din ea a fost cumpărată din Africa, Asia și America de Sud, a declarat Jan Jireș, un fost oficial superior din cadrul Ministerului Apărării din Cehia, care a lucrat la această inițiativă.

Oficialii nu vor dezvălui exact cât au plătit aliații NATO, deși Jireș a descris suma ca fiind de câteva miliarde de dolari. El a spus că propriile contribuții ale Republicii Cehe au fost relativ mici; în iunie 2024, la câteva luni după începerea programului, prim-ministrul Petr Fiala a declarat că țara sa donase la acel moment aproximativ 41 de milioane de dolari.

Banii sunt transferați prin intermediul producătorilor cehi de arme care au contacte cu vânzătorii globali. Jireș a spus că aceste companii au cumpărat muniția, s-au asigurat că este funcțională și apoi au expediat-o în Ucraina.

