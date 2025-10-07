Pericol la Zaporojie. AIEA a raportat proiectile căzute în apropierea centralei nucleare

Experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) staționați la centrala nucleară de la Zaporojie (ZNPP) au auzit mai multe serii de explozii în vecinătatea instalației. AIEA a raportat acest lucru pe X.

”Echipa AIEA de la ZNPP a auzit mai multe serii de bombardamente în apropierea amplasamentului. ZNPP a declarat că două proiectile au lovit la 1,25 km de perimetrul amplasamentului. Bombardamentele sporesc riscurile de siguranță nucleară la ZNPP, care nu are energie electrică din exterior de aproape două săptămâni”, a declarat directorul general al AIEA, Rafael Grossi.

Pe 23 septembrie, ultima linie electrică externă către ZNPP a fost deconectată. Linia de rezervă a fost întreruptă de forțele ruse în luna mai, iar de atunci autoritățile de ocupație au refuzat să ofere garanții de securitate echipelor de reparație Ukrenergo pentru a o repara. Energoatom a declarat că linia electrică externă de pe teritoriul controlat de Ucraina rămâne funcțională.

Rusia menține în mod deliberat centrala deconectată de la rețeaua electrică a Ucrainei, în timp ce desfășoară o campanie de dezinformare împotriva Kievului.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că Rusia a întrerupt în mod deliberat conexiunea centralei nucleare de la Zaporojie la sistemul electric al Ucrainei și se pregătește să o conecteze la propria rețea electrică.

