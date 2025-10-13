Proiectul ”Caracatița”, gata să zdrobească forțele lui Putin: Arma inventată de Ucraina, produsă în Vest ar întoarce frontul VIDEO

Războiul Rusiei din țara vecină, care a ajuns la borna de 1.327 de zile, nu dă niciun semn că s-ar termina prea curând. Însă acum, Proiectul ”Caracatița” conceput de Ucraina cu o putere nucleară, este gata să zdrobească forțele lui Putin. Arma inventată de armata Kievului, drona interceptoare, va fi produsă în Marea Britanie și va lupta împotriva Rusiei.

Această armă va contracara atacurile în roi de drone rusești de tip Shahed. Proiectul ”Octopus” ar putea fi realizat în câteva luni, a anunțat Luke Pollard, Ministrul de Stat britanic pentru Pregătire și Industrie de Apărare, potrivit Express.

„În scurt timp, vom produce aproximativ 2.000 de drone pe lună, expediindu-le în mod deliberat în Ucraina, astfel încât să poată fi folosite pentru a intercepta dronele rusești”, a declarat Pollard la începutul acestei săptămâni la Forumul Industriilor de Apărare de la Kiev.

El a adăugat că producția inițială va avea loc în Marea Britanie și va fi organizată cu suficientă flexibilitate pentru a răspunde nevoilor în schimbare ale câmpului de luptă. „Regatul Unit se remarcă prin cercetare și dezvoltare și prin producția avansată, așa că putem adăuga ceva ce prietenii noștri ucraineni nu au în acest sens”, a spus el, adăugând că Regatul Unit speră să deruleze și alte proiecte industriale cu Ucraina, inclusiv producția de bombe cu ghidare.

„Începem cu drone din motive evidente. Dar, în general, Ucraina este un partener esențial pentru noi în ceea ce privește crearea tehnologiilor de care avem nevoie pentru a descuraja Rusia și pentru a reînarma Europa”, a concluzionat el, potrivit Bloomberg.

Luna trecută, Ucraina și Regatul Unit au semnat un acord pentru a produce drone interceptoare ucrainene de ultimă generație. Acestea vor fi produse în masă în Regatul Unit, cu planuri de creștere la mii pe lună pentru livrare către Ucraina, în sprijinul luptei sale pentru libertate împotriva Rusiei.

Armele care interceptează dronele și rachetele Rusiei

„Dronele interceptoare sunt considerabil mai ieftine decât rachetele aeriene obișnuite și se dovedesc a fi extrem de eficiente în contracararea valurilor de drone de atac unidirecționale, pe care Rusia continuă să le lanseze asupra orașelor Ucrainei”, a declarat Ministerul Apărării din Marea Britanie într-un comunicat de presă din 11 septembrie.

„Acestea zboară rapid pentru a intercepta dronele și rachetele care sosesc, distrugându-le înainte ca acestea să ajungă la țintele lor.” Acesta a subliniat că aceste drone interceptoare și-au demonstrat eficacitatea împotriva dronelor de atac Shahed/Geran-2 folosite de Rusia pentru a ataca orașele ucrainene.

Oficialii au adăugat că astfel de drone vor ajuta Ucraina să se apere de atacurile aeriene, precum recentul atac rusesc asupra vestului Ucrainei, în timpul căruia Polonia și NATO au fost forțate să intercepteze drone rusești care intraseră în spațiul aerian polonez.

La începutul lunii septembrie, secretarul Apărării, John Healey, a declarat că Marea Britanie are în vedere furnizarea Ucrainei cu rachete balistice cu rază scurtă de acțiune NIGHTFALL odată ce dezvoltarea lor este finalizată.

Raza de acțiune a rachetei este de peste 370 de mile (595 km) și transportă aproximativ 300 de kilograme de explozibili, ceea ce înseamnă că greutatea totală a focosului va ajunge probabil la 400-500 de kilograme.

„De mai bine de trei ani și jumătate, noi, în Regatul Unit, am fost printre primii care au sprijinit Ucraina și i-au oferit asistența de care are nevoie”, a declarat Healey. „Ne străduim întotdeauna să răspundem la ceea ce Ucraina consideră că are cea mai mare nevoie. Dar când facem acest lucru, nu dezvăluim detaliile tehnologiilor pe care le oferim.”

