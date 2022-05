Un videoclip cu un ”jurnalist” militar rus care pretindea că se află pe frontul din Ucraina a devenit viral.

Persoana care apare în înregistrare este Semyon Pegov, ”jurnalist” militar, blogger și deținător al canalului de Youtube ”War Gonzo”.

În filmare se observă că se pregătește de înregistrare, apoi îi face semn cu mâna operatorului unui tun antiaerian montat pe un camion din spatele lui. Acesta dă aprobator din cap și începe să tragă cu tunul, astfel încât scena să pară reală.

A vivid example of how Russian propaganda works. Semyon Pegov, a Russian journalist (?) covering the war, signals a soldier behind him to create a background for his reportage allegedly delivered from the battlefield. So cheap🤦‍♀️ pic.twitter.com/UflEvKir3F