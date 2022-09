Propagandistul preferat al lui Putin afirmă că gulagurile sovietice erau mai bune decât lagărele naziste: „Ucraina bolnavă ne vede ca pe niște orci. Și-au pierdut mințile” VIDEO

Considerat drept propagandistul preferat al președintelui rus Vladimir Putin, Vladimir Soloviov a declarat în emisiunea pe care o moderează că „gulagurile sovietice erau mai bune decât lagărele naziste” și susține că taberele rusești îi „reeducau” pe oameni.

„În lagărele de muncă forțată din Uniunea Sovietică, îți știau numele și tu știai sub ce lege ai fost închis, erai un individ. În lagărele de concentrare germane, nu mai aveai individualitate”, a explicat Soloviov.

Acesta a adăugat apoi că gulagurile sovietice erau pentru „a reeduca”, în timp ce despre lagărele naziste spune că „avea scopul de a te distruge ca persoană și să te rupă în bucăți”.

„Acum, descendenții ideii naziste în Europa, vorbesc despre noi ca despre niște orci, vorbesc despre noi ca despre cetățeni ai Rusiei care trebuie să ducă responsabilitatea (...) nu ne văd ca pe indivizi, nu ne văd ca pe oameni. Dezumanizare. Ne neagă dreptul de a fi noi înșine. Aceasta e principala diferență dintre noi și ei. Ucraina care este bolnavă de nazism nu ne vede ca pe oameni. Pentru ei, suntem orci, rașiști, dar tot ne e milă de ei. Tot ne gândim la ei ca la ai noștri, dar și-au pierdut mințile. Urâm păcatul, nu pe păcătos. Din acest motiv vom câștiga”, a mai declarat Soloviov.

Meanwhile on Russian state TV: the latest propaganda assignment seems to be "Everything is better in Russia." Propagandists are taking turns giving examples. Without a hint of irony, host Vladimir Solovyov explained why Soviet Gulags were better than German concentration camps. pic.twitter.com/nvDhAG2i4H