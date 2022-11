Un propagandist rus recunoaște în premieră scopul invaziei ruse în Ucraina: "Nu trebuie să eliberăm pe nimeni acolo" VIDEO

Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie 2021, iar Kremlinul a declarat în repetate rânduri de atunci că obiectivele sale sunt ”demilitarizarea“ și „denazificarea“ Ucrainei.

Dmitri Steșin, un propagandist rus, a recunoscut în premieră, în cadrul unei intervenții în direct la o televiziune rusă, că Rusia nu a invadat Ucraina pentru a elibera pe cineva.

Momentul a fost publicat pe Twitter de jurnalista americană Julia Davis, specializată în monitorizarea televiziunilor rusești.

”Între timp, în Rusia: un propagandist admite că Rusia se află în Ucraina „nu pentru a elibera pe cineva”, ci pentru a lua orice percepe Rusia ca fiind al său – inclusiv Kievul – și pentru terorizarea ucrainenilor astfel încât să renunțe la identitatea națională și pentru a se teme ”dacă respiră greșit în direcția Rusiei”, este descrierea ce însoțește videoclipul.

Propagandistul Steșin spune că adevăratul scop al Rusiei este să terorizeze Ucraina și să-i determine pe locuitorii acestei țări să accepte suzeranitatea Moscovei.

Nu trebuie să eliberăm pe nimeni acolo. Trebuie să luăm ceea ce este al nostru și să le facem astfel încât să le fie frică să se gândească atât de mult încât să respire pe calea greșită spre Rusia

Meanwhile in Russia: propagandist admits that Russia is in Ukraine "not to liberate anyone," but to take whatever Russia perceives as its own—including Kyiv—and terrorizing Ukrainians into shedding their national identity and being afraid "to breathe wrong in Russia's direction." pic.twitter.com/SmcplWj677