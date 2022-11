Propagandistul favorit al lui Putin contrazis în direct de un diplomat israelian: ”E criminal să bombardezi orașe pașnice” VIDEO

Propagandistul Kremlinului, Vladimir Soloviov, a fost contrazis în direct la o televiziune rusă după ce a amenințat cu ștergerea de pe fața pământului a Kievul și Harkovul.

Cel care l-a confruntat este fostul politician israelian Yaakov Kedmi, iar momentul a fost catalogat de ziarista americană Julia Davis, specializată în monitorizarea televiziunilor rusești, drept un „rar moment de luciditate la televiziunea de stat rusă”.

În cadrul unei discuții despre războiul din Ucraina, Soloviov a afirmat: „Am întrebat de 100 de ori, de ce nu spunem: dacă ne bombardați, Harkov va fi distrus, șters de pe suprafața pământului, Kievul va fi distrus”.

Yaakov Kedmi, fost politician și diplomat israelian născut în Moscova, a reacționat la afirmațiile propagandistului:

”Este obscen, nu este constructiv, este criminal să bombardezi orașe pașnice. Aceste vorbe, să ștergi Kiev și Harkov de pe fața pământului, ele nu ar trebui rostite, în special în Rusia.

Nu a existat niciun război în istorie în care bombardarea unui oraș pașnic, a populației civile, să conducă vreodată la vreun fel de rezultate pe câmpul de luptă. Vor fi descurajați de asta? Când s-a întâmplat vreodată? Nu s-a întâmplat în niciun război”, a declarat Yaakov Kedmi.

Meanwhile in Russia: a rare moment of sanity on Russian state TV, when one panelist was finally fed up with Vladimir Solovyov's threats to wipe Kyiv or Kharkiv off the face of the earth. pic.twitter.com/Ty4k8sK26y