Feministele s-au alăturat protestatarilor din întreaga lume și și-au manifestat dezacordul față de decizia președintelui rus, Vladimir Putin, de a invada Ucraina.

La Paris, femeile s-au adunat în fața Turnului Eiffel și au cerut, topless, oprirea războiului.

În imaginile postate pe rețelele de socializare apar mai multe feministe care și-au pictat pe corp steagul Ucrainei și și-au scris mesaje precum”Opriți războiul”, „Feministe împotriva războiului” sau „Slavă Ucrainei”

Visegrad24 amintește că liderul de la Kremlin s-a mai confruntat cu proteste asemănătoare, organizate de grupul Femen, încă din 2013. Atunci, Putin ar fi spus: „Mi-a plăcut... nu am înțeles ce strigau, nici nu am văzut dacă erau blonde, brunete sau cu părul castaniu”

