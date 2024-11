Refugiații din Suja, lăsați fără adăpost de înaintarea armatei ucrainene, protestează în stradă la Kursk

Circa 120 de locuitori din localitatea Suja din regiunea rusă Kursk, care au fost nevoiți să își abandoneze casele din cauza avansului trupelor ucrainene, au organizat, sâmbătă, 10 noiembrie, un miting spontan în centrul orașului Kursk, în fața autorităților locale, informează publicația „7×7”, preluată de Meduza.io.

La fața locului a ajuns Anatolii Drogan, un reprezentant al administrației regionale din Kursk, care le-a cerut protestatarilor să se împrăștie și i-a îndemnat să depună o petiție colectivă.

Around 120 refugees from Ukrainian-occupied Russian city of Sudzha rally in Kursk, demanding punishment for Russian generals.

Authorities have dismissed the protest as illegal.

Refugees have been promised a meeting with the governor on November 12. pic.twitter.com/FTh4RqNVZ4