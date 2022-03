Zeci de mii de persoane au protestat vineri seară, 4 martie, în Tbilisi, Frankfurt, Bratislava, Paris, Vilnius, Belgrad și Praga în semn de susținere față de poporul ucrainean. În timpul manifestațiilor, președintele Volodimir Zelenski le-a transmis un mesaj.

Zeci de mii de persoane din Praga au cerut pace și și-au manifestat opoziţia faţă de invadarea Ucrainei de către Rusia, în timp ce mitinguri cu o participare mai redusă au fost organizate în alte oraşe şi orăşele din Cehia, transmite dpa.

Mulţi participanţi au purtat steagurile galben-albastre ale Ucrainei.

The support in Prague, Czech Republic is incredible.

Printre persoanele care au luat cuvântul la miting s-au numărat actori şi foşti disidenţi.

Tomas Halik, preotul catolic şi laureat al Premiului Templeton, a afirmat că preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, merită să i se acorde Premiul Nobel pentru Pace anul acesta.

Halik a amintit, de asemenea, de invadarea Cehoslovaciei de către statele din Pactul de la Varşovia în august 1968, spunând că ocupaţia sovietică care a urmat a provocat o ”distrugere culturală şi morală”.

Proteste ample au avut loc și în Belgrad.

#Belgrade (Serbia) is the only city in the world where mass rallies in support of #Russia take place pic.twitter.com/oNB6H1Y1ue