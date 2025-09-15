„Noul Maidan” și scenariile Moscovei. Cum încearcă Kremlinul să provoace proteste controlate în Ucraina

Proteste în Ucraina legate de scăderea independenței organismelor anticorupție FOTO captură video YouTube /Al Jazeera English

Vladimir Putin continuă să vorbească despre „pace” în Ucraina, dar numai în termenii săi. În spatele declarațiilor oficiale, Kremlinul pregătește însă un scenariu alternativ: generarea unei crize politice interne la Kiev, sub forma unui așa-numit „Maidan controlat”. Despre acest mecanism și despre actorii care ar putea fi implicați vorbește politologul ucrainean Oleg Posternak cu jurnaliștii de la publicația ucraineană Focus.

Potrivit analiștilor, Kremlinul își construiește pas cu pas o strategie în care converg mai multe elemente: ofensiva intensificată pe frontul din est, exercițiile militare „Vest-2025” desfășurate în Belarus, incursiunile cu drone asupra spațiului NATO și consolidarea parteneriatului cu China în cadrul summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai. În același timp, incertitudinile din politica americană, precum și perspectivele electorale ale forțelor proruse din Republica Moldova, îi oferă lui Putin sentimentul că are un avantaj strategic.

În acest tablou, lipsește doar un episod intern în Ucraina – o criză politică aparent spontană, dar orchestrată, care să erodeze autoritatea guvernului și să creeze presiune în direcția unor negocieri favorabile Moscovei.

„Maidanul de carton” ca sursă de inspirație

Așa-numitele „proteste de carton”, organizate în vară și percepute inițial ca marginale, au atras atenția consilierilor politici ai Kremlinului. Modelul lor – deși fragil – ar putea fi exploatat și transformat într-un instrument pentru o nouă tentativă de destabilizare.

Pentru Rusia, manipularea politică și mediatică este o extensie a războiului convențional. În acest scenariu, o rețea internă – formată din politicieni cu trecut controversat, simpatizanți ai Rusiei și grupuri marginale – ar putea fi activată pentru a organiza manifestații „de stradă” cu aparență legitimă.

Nume vechi, metode vechi

Surse din structurile de securitate ucrainene, citate de presă, confirmă că în perioada următoare ar putea apărea încercări de a organiza proteste în fața instituțiilor guvernamentale din Kiev.

Întrebarea firească este: cine și-ar asuma un asemenea risc? Răspunsul pare să trimită la acei foști politicieni care au rămas în Ucraina, mizând pe „timpuri mai bune”. Nume compromise, marcate de un trecut politic pro-rus și care nu mai au nimic de pierdut.

Pe lista speculațiilor se află fostul deputat Mihailo Dobkin, anchetat de Serviciul de Securitate al Ucrainei pentru presupus sprijin acordat Rusiei. Nu este pentru prima dată când numele său apare legat de mobilizarea unor proteste de inspirație rusă.

De ce „un nou Maidan”?

Mecanismul propus de Kremlin ar miza pe imitație. Viitoarele manifestații ar urma să copieze în aparență atmosfera marilor proteste din 2013–2014, pentru a induce publicului senzația de continuitate și legitimitate. „Protestul de carton”, protestele organizate după desființarea parchetului anticorupție, luna trecută, a arătat că o parte din societate poate fi receptivă la astfel de forme simbolice. Kremlinul vrea acum să transforme această experiență într-un instrument de manipulare cu mize mult mai mari.

