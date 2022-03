Aproximativ 125.000 de germani au protestat duminică, 13 martie, în mai multe orașe din țară, în semn de solidaritate cu poporul ucrainean.

Protestele au avut loc la Berlin, Stuttgart, Leipzig şi Hamburg.

La Berlin, aproximativ 30.000 de oameni au cerut în stradă oprirea războiului.

Decenas de miles de personas se manifiestan hoy en Berlin contra la guerra en #Ucrania

/

Tens of thousands of people demonstrate today in Berlin against the #UkraineWar

/

Zehntausende Menschen demonstrieren heute in #Berlin gegen den #Krieg in der #Ukraine #Friedensdemo #Demo pic.twitter.com/ubwtrlazbU