Purtătorul de cuvânt al lui Zelenski îi avertizează pe soldații ucraineni să nu mai hărțuiască prizonierii ruși

Oleksiy Arestovych, purtătorul de cuvânt al președintelui Ucrainei Volodimir Zelenski, a le-a reamintit soldaților ucraineni obligațiile care le revin față de prizonierii de război, în temeiul Convenției de la Geneva.

Declarațiile șefului de cabinet al lui Zelenski vin după ce duminică a circulat un clip video care arăta că soldații ucraineni împușcă în picioare prizonierii de război ruși.

"I remind everyone that we are the European army of a European country. We treat prisoners according to the Geneva Convention, no matter what your personal emotional motives." https://t.co/SLrIg8WcRV