Putin a arestat un important general rus din Garda Națională. ”Operațiunea din Ucraina merge atât de rău încât schimbă caii la mijlocul drumului”

Adjunctul șefului Gărzii Naționale Ruse - Rosgvardia, generalul Roman Gavrilov, a fost reținut de Serviciul Federal de Securitate. Informația a fost făcută publică joi, 17 martie, de directorul site-ului de investigații Bellingcat, Christo Grozev.

Three independent sources report that the deputy chief of Russia's Rosgvardia (a unit of RU's interior army which has had tremendous losses in Ukraine), Gen. Roman Gavrilov has been detained by FSB. Gavrilov had also previously worked in FSO, Putin's security service.

”Trei surse independente spun că adjunctul șefului Rosgvardia din Rusia (Garda Națională, o unitate a forțelor armate interne ale Rusiei, care a suferit pierderi enorme în Ucraina), generalul Roman Gavrilov, a fost reținut de FSB”, a scris pe Twitter Grozev.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

Acesta a precizat că motivul reținerii nu este clar, una dintre surse invocând ”scurgeri de informații militare care au dus la pierderi de vieți omenești”, iar celelalte două, ”risipa de combustibil”.

Grozaev menționează însă că generalul, care a lucrat anterior și în cadrul FSO, serviciul de securitate al lui Putin, a fost reținut de departamentul de contrainformații militare al FSB.

While it's hard to guess what exactly the purge/reshuffling at the top of the siloviks will result in, one thing is clear: it's doubtless that Putin recognizes the deep s**t this operation is in. I.e. it's so bad that he changes horses in midstream - a big no-no during war.