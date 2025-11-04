Putin alarmat de ascensiunea unei țări: Devine cea mai puternică forță militară din Europa, cu 377 de miliarde euro puse pe masă

Putin este din ce în ce mai agitat în privința câștigurilor teritoriale din Ucraina, care sunt departe de obiectivele sale inițiale. Concomitent cu asta, liderul de la Kremlin este alarmat de ascensiuunea unei țări NATO, Germania. Ea devine cea mai puternică forță militară din Europa, după ce pune pe masă 377 de miliarde de euro pentru înarmare și modernizarea armatei sale, în următorii ani.

Puterea militară a Germaniei crește exponențial, după ce în anul 2024 a avut cheltuieli pentru Apărare de numai puțin 50 de miliarde de euro. Extinderea istorică este menită să transforme Germania într-un sprijin important al NATO încă o dată, cu implicații uriașe pentru securitatea continentală aflată în pericol de agresiunea Rusiei, potrivit Telegraph.

Și în fața escaladării rusești, mașina de război germană se ridică din nou – și demonstrează că este o forță de luat în seamă. În urma reformelor radicale promovate de cancelarul Friedrich Merz, Berlinul a eliminat anul acesta toate constrângerile fiscale privind cheltuielile de apărare pentru a construi cea mai puternică armată a Europei.

Reforma a deschis calea pentru achiziții masive de echipamente - tancuri, artilerie, avioane de vânătoare și nave de război - care costă sute de miliarde de euro, în timp ce Bundeswehr se pregătește să înfrunte amenințarea reprezentată de Putin.

În total, Germania a cheltuit peste 50 de miliarde de euro pe arme anul trecut și a elaborat planuri de a cheltui încă 377 de miliarde de euro pe lângă aceasta. „Ei vizează cea mai mare și mai puternică armată din Europa, așa că, în multe privințe, revin la rolul lor tradițional din Războiul Rece”, spune Edward Arnold, de la think thank-ul Royal United Services Institute (RUSI).

În cazul unui atac rusesc pe flancul estic al NATO, rolul Germaniei ar fi unul central. Alături de trupele staționate permanent în Lituania, se așteaptă ca principalele forțe ale Bundeswehr-ului să se grăbească să sprijine aliați precum Polonia în a ține la distanță forțele Moscovei și a recupera teritoriile pierdute.

„Se așteaptă de fapt ca acestea să furnizeze cea mai mare parte a capacităților terestre din Europa continentală”, spune Arnold. „Din Germania și Polonia va veni o mare parte din puterea de foc și din greutate, precum și din SUA.”

Nicholas Drummond, un consultant britanic în apărare a spus: „Este probabil ca rușii să atace Polonia, iar Polonia ar avea nevoie de ajutor, iar Germania l-ar oferi. „Așadar, au nevoie de capacitatea de a duce un război de manevră, iar asta înseamnă tancuri, infanterie, artilerie și aeronave care lucrează concertat pentru a împinge un inamic afară.”

Armata Germaniei va crește la 260.000 de militari

Armata Germaniei de Vest fusese una dintre cele mai bine echipate din Europa. Dar, în deceniul de după căderea Zidului Berlinului, cheltuielile militare au scăzut de la 2,5% la doar 1,4%, odată cu reunificarea cu Germania de Est și reducerea forțelor armate ale Bundeswehr-ului.

Germania se mândrește în prezent cu un raport datorie-PIB de doar 62%, comparativ cu ratele de aproximativ 100% cu care se confruntă Marea Britanie și Franța, ceea ce îi oferă mult mai mult spațiu de împrumut. Toate acestea înseamnă că germanii își pot permite să se reînarmeze, reducând în același timp impozitele pentru întreprinderi și pensionari, spune Sander Tordoir, economist-șef la Centrul pentru Reformă Europeană.

„Germania are cel mai mare spațiu fiscal dintre toate economiile mari din Europa, pur și simplu pentru că rata sa de îndatorare este atât de scăzută”, spune el. „Acest lucru creează o dinamică în care aceste niveluri mai ridicate de cheltuieli pentru apărare sunt mult mai viabile aici. Și pur și simplu nu este o problemă să faci asta cu împrumuturi publice.”

Conform planurilor bugetare ale lui Merz, cheltuielile vor crește până la noua țintă a NATO de 3,5% din PIB până în 2029. Aceasta este cu șase ani mai devreme decât angajamentul echivalent al Marii Britanii. a fost anunțată o comandă de până la 1.000 de rachete Patriot de fabricație americană. În total, achizițiile Germaniei de anul trecut au reprezentat de peste trei ori suma cheltuită împreună de Marea Britanie, Franța și Polonia în aceeași perioadă.

Dacă tendința continuă, Berlinul este pe cale să cheltuiască sute de miliarde de euro. O mare parte din această sumă se concentrează pe capacitatea de a respinge forțele terestre ale Moscovei, care vor include la rândul lor tancuri, vehicule blindate și artilerie, precum și amenințarea valurilor de drone Shahed deasupra capului.

În acest sens, Germania a sugerat anul acesta că va căuta să achiziționeze încă 600 de platforme Skyranger, împreună cu încă 20 de avioane de vânătoare Typhoon, 15 avioane de război stealth F-35 de fabricație americană și încă 687 de vehicule de luptă pentru infanterie Puma, adăugând miliarde suplimentare la cheltuielile armatei.

Planurile de cheltuieli sugerează că Berlinul va achiziționa 14 lansatoare de rachete sol-aer de la Diehl Defence din Germania, împreună cu aproximativ 700 de rachete. Astăzi, Bundeswehr-ul are aproximativ 185.000 de soldați, dar Germania s-a angajat să mărească acest număr la aproximativ 260.000 de soldați, pe lângă obiectivul de 200.000 de rezerviști.

