Putin amenință SUA. Dacă Rusia va fi lovită de Ucraina cu rachete Tomahawk, răspunsul va fi foarte puternic. "Va fi copleșitor"

Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 23 octombrie, că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din partea SUA sau ale oricărei alte țări și a avertizat că răspunsul la orice atac asupra teritoriului Rusiei va fi foarte puternic, dar a sugerat continuarea dialogului cu președintele american Donald Trump, potrivit Reuters și EFE.

Sancțiunile SUA sunt un act 'inamical' și 'vor avea anumite consecințe, dar nu vor afecta în mod semnificativ sănătatea economiei noastre', a spus Putin, într-o conferință de presă după congresul Societății Geografice Ruse, adăugând că sectorul energetic al Rusiei se simte încrezător.

'Aceasta este, evident, o încercare de a pune presiune pe Rusia', a spus Putin. 'Dar nicio țară care se respectă și niciun popor care se respectă nu decide vreodată ceva sub presiune', a declarat el.

Putin a afirmat că perturbarea echilibrului pe piețele energetice globale ar putea duce la o creștere a prețurilor, ceea ce ar putea fi inconfortabil pentru țări precum Statele Unite, mai ales având în vedere calendarul politic intern din SUA.

Întrebat despre un articol din Wall Street Journal conform căruia administrația Trump ar fi ridicat o restricție-cheie privind utilizarea de către Ucraina a unor rachete cu rază lungă de acțiune furnizate de aliații occidentali și despre remarcile președintelui ucrainean Volodimir Zelenski despre rachetele interne cu o rază de acțiune de 3.000 km, Putin a declarat: 'Aceasta este o tentativă de escaladare'.

'Dar dacă astfel de arme sunt folosite pentru a ataca teritoriul rusesc, răspunsul va fi foarte serios, dacă nu chiar copleșitor. Să se gândească la asta', a spus Putin, amenințând cu un răspuns 'foarte puternic' în cazul unui atac asupra teritoriului rus cu rachete americane Tomahawk, pe care Ucraina l-a cerut de la Washington.

În același timp, președintele rus a pledat joi pentru continuarea 'dialogului', după anunțul făcut de omologul său american Donald Trump privind amânarea întâlnirii prevăzute între cei doi la Budapesta, notează AFP.

'Dialogul este întotdeauna preferabil confruntării, disputelor și cu atât mai mult războiului', a declarat Putin, citat de agențiile de presă ruse.

Totodată, Putin a declarat că ar fi o greșeală să se abordeze summitul Rusia-SUA de la Budapesta fără pregătire. 'Desigur, astfel de întâlniri trebuie să fie bine pregătite. Ar fi o greșeală atât din partea mea, cât și a președintelui american să abordăm acest lucru lejer și să plecăm fără rezultatul scontat', a spus Putin, citat de EFE.

'În ultima noastră convorbire telefonică, atât întâlnirea, cât și locul acesteia au fost propuse de partea americană. Am fost de acord', a declarat el.

Președintele rus a spus că Moscova 'a susținut întotdeauna continuarea dialogului, chiar și acum', dar că nu știe dacă întâlnirea de la Budapesta va putea avea loc.

'Acum văd că, în declarația sa, președintele SUA a decis să anuleze sau să amâne întâlnirea (de la Budapesta). Cel mai probabil, se referă la amânarea acesteia', deoarece 'dialogul este întotdeauna mai bun decât orice confruntare, dispută sau, mai ales, un război', a adăugat Putin.

Într-o conferință de presă la Casa Albă, președintele Donald Trump a declarat miercuri seara că anulează întâlnirea cu Putin de la Budapesta, anunțul său survenind după ce Moscova a refuzat orice fel de încetare a focului în acest moment, avansând vechile cerințe maximaliste față de Ucraina: 'demilitarizare', 'denazificare', retragerea trupelor ucrainene de pe teritoriul regiunii Donețk aflat încă sub controlul Ucrainei.

