Autor: George Titus Albulescu
Marti, 14 Octombrie 2025, ora 12:31
643 citiri
Putin arată planul său ascuns: Semnal de alarmă pentru Europa după legea dată în Rusia
Putin poate trimite rezerviști și în războaie din străinătate FOTO: Hepta

Deși Rusia a invadat Ucraina în urmă cu 3 ani și 7 luni și continuă să bombardeze țara vecină cu înverșunare, Kremlinul nu a făcut o declarație oficială de război. Acum Vladimir Putin arată planul său ascuns: se gândește în continuare la o extindere a conflagrației dincolo de Ucraina. O lege aprobată de guvernul rus îi permite lui Putin să aibă autoritatea de a trimite rezerviștii în războaie externe, un semnal de alarmă pentru Europa.

Comisia competentă a guvernului rus a aprobat un proiect de lege care i-ar acorda lui Vladimir Putin autoritatea de a chema rezerviști pentru mobilizare nu numai în timpul războiului sau al mobilizării, ci și în timp de pace, potrivit United24 Media.

Conform proiectului, cetățenii din rezerva umană pentru mobilizare ar putea fi desemnați să îndeplinească sarcini specifice legate de apărare în timpul conflictelor armate, al operațiunilor antiteroriste sau atunci când forțele armate ruse sunt desfășurate în străinătate. Aceștia ar fi chemați pentru „antrenamente militare speciale”, decizia fiind luată de șeful statului.

Proiectul clarifică faptul că noile reguli s-ar aplica numai celor care au semnat un contract cu Ministerul Apărării pentru a rămâne în rezervă. Nota explicativă subliniază că legislația actuală permite utilizarea rezerviștilor doar în timpul mobilizării sau în timp de război, iar utilizarea lor în timp de pace „nu este prevăzută”.

Proiectul de lege modifică mai multe acte federale cheie - „Privind Apărarea”, „Privind Statutul Militarilor” și „Privind Datoria Militară și Serviciul Militar”. Se introduce o nouă categorie de întruniri militare numite „antrenamente speciale”, care vor deveni o a treia categorie, alături de întrunirile de instruire și verificare existente menționate în articolul 54 din legea „Privind datoria militară și serviciul militar”. Durata acestor antrenamente nu poate depăși două luni.

Putin are mână liberă de a mobiliza rezerviștii

Este important de menționat că invazia Rusiei în Ucraina a avut loc fără o declarație formală de război, Moscova descriind-o drept o „operațiune militară specială” în conformitate cu legislația rusă.

Conform legii propuse, cetățenii înrolați în rezerva de mobilizare ar putea fi însărcinați cu sarcini legate de apărare în timpul conflictelor armate, al operațiunilor antiteroriste sau atunci când forțele rusești sunt prezente în străinătate. Aceste chemări, denumite „adunări militare speciale”, ar fi autorizate direct de Putin.

Legea s-ar aplica numai celor care au semnat un contract cu Ministerul Apărării pentru a servi în rezervă. În prezent, legislația permite ca rezerviștii să fie folosiți doar în timp de război sau de mobilizare, fără prevederi pentru desfășurarea în timp de pace.

2 milioane de recruți

Alexei Juravliov, adjunctul șefului Comisiei de Apărare din Dumă, a spus pentru postul rusesc RTVI că până la două milioane de oameni cad sub incidența legii modificate acum.

Legislația propune, de asemenea, plăți suplimentare pentru rezerviștii care participă la întruniri speciale, stimulând în continuare „serviciul în timp de pace”.

Anterior, s-a relatat că Vladimir Putin a semnat un decret pentru recrutarea militară de toamnă a anului 2025, care se desfășoară între 1 octombrie și 31 decembrie, conform unui decret publicat pe portalul juridic oficial al guvernului rus.

