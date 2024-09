Putin avertizează ferm Occidentul: "Ar însemna că ţările NATO sunt în război cu Rusia" VIDEO

Vladimir Putin a avertizat joi, 12 septembrie, că, în cazul în care Occidentul va permite Ucrainei să lovească teritoriul țării sale cu rachete cu rază lungă de acţiune, aceasta ar însemna că "ţările NATO sunt în război cu Rusia", informează AFP şi EFE.

"Dacă se va lua o astfel de decizie, aceasta nu va însemna altceva decât implicarea directă a ţărilor NATO, a SUA şi a ţărilor europene în războiul din Ucraina. Acest lucru ar schimba însăşi natura conflictului. Ar însemna că ţările NATO sunt în război cu Rusia", a declarat Putin la televiziunea de stat după ce a luat cuvântul la un forum cultural la Sankt Petersburg, conform unei înregistrări video postate pe Telegram de un jurnalist din grupul de presă de pe lângă preşedinţia rusă.

