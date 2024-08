Putin compară atacul ucrainean din Kursk cu masacrul din orașul rus Beslan din 2004 unde teroriștii au ucis 330 de oameni din 1000 de ostatici FOTO/VIDEO

Preşedintele rus Vladimir Putin compară actuala ofensivă ucraineană în regiunea Kursk cu masacrul de la Beslan din 2004, o luare de ostatici sângeroasă de către terorişti islamişti, în prima sa vizită la şcoala din Beslan, la 20 de ani de la aceste evenimente, relatează AFP.

Putin îi îndeamnă pe ruși să lupte împotriva celor care comit crime în regiunea Kursk, în Donbas, în Noua Rusie.

”La fel cum am luptat împotriva teroriştilor, trebuie să luptăm azi împotriva celor care comit crime în regiunea Kursk, în Donbas, în Noua Rusie”, a cerut el marţi, 20 august, într-o înregistrare video publicată pe Telegram.

Donbas este o regiune în estul Ucrainei, în mare parte controlată în prezent de trupele ruse.

”Noua Rusie” este o trimitere la un proiect vizând crearea unui teritoriu rus în sudul şi estul Ucrainei.

”La fel cum ne-am atins obiectivele în lupta împotriva terorismului, trebuie să le atingem şi în lupta împotriva neonaziştilor şi îi vom pedepsi fără vreun dubiu pe criminali”, ameninţă Vladimir Putin, care îşi reiterează astfel propaganda ”denazificării” Ucrainei.

