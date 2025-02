Putin, convins de telefonul lui Trump. Liderul de la Kremlin, deschis unei soluţii pe termen lung în războiul din Ucraina prin negocieri de pace

Donald Trump a anunţat miercuri, 12 februarie, pe reţeaua sa de socializare, Truth Social, că a purtat o ”conversaţie prelungită şi foarte productivă” cu omologul său rus Vladimir Putin ”despre Ucraina, Orientul Mijlociu, energie inteligenţa artificială (AI), puterea dolarului şi diverse alte subiecte” în care au convenit să ”coopereze foarte strâns, inclusiv vizitându-ne ţările”, relatează AFP.

Rusia şi Statele Unite ”vor să pună capăt milioanele de morţi cauzate de război”, a anunţat Trump.

Imediat a venit reacție și de la Moscova. Vladimir Putin a anunţat tot miercuri, 12 februarie, că i-a spus omologului său american că este deschis unei ”soluţii pe termen lung” în Războiul din Ucraina prin ”negocieri de pace”.

”Preşedintele Putin a menţionat necesitatea atacării cauzelor profunde ale conflictului şi a convenit cu Trump că o soluţie pe termen lung poate fi găsită prin intermediul negocierilor de pace”, a declarat presei un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Donald Trump dădea asigurări sâmbătă, 8 februarie, tabloidului The New York Post că are un plan concret prin care să pună capăt Războiului din Ucraina, după ce a dezvăluit o convorbire telefonică recentă cu Vladimir Putin.

Donald Trump le-a declarat unor jurnalişti, la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One, că a a ”avut mereu relaţii bune” cu omologul său rus, în urma mai multor convorbiri.

