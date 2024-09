Putin susține că rușii fac progrese uriașe în Ucraina: ”Forțele armate ocupă kilometri pătrați”. Avertismentul liderului de la Kremlin pentru ”bandiții” din Kursk VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat luni, 2 septembrie, progrese semnificative ale armatei ruse în Donbas, spunând că forțele Moscovei cuceresc teritorii vaste. Liderul de la Kremlin a amenințat, de asemenea, ”bandiții” care atacă regiunea Kursk, spunând că tentativa Kievului de a opri avansul în Donbas a eșuat.

"Nu am văzut de multă vreme un asemenea ritm ofensiv în Donbas: forțele armate ruse nu mai iau sub control teritorii de 200-300 m, ci de kilometri pătrați", a declarat liderul rus în cadrul unei întâlniri cu elevii ruşi aflaţi la început de an şcolar.

Preşedintele rus susţine că Ucraina nu şi-a îndeplinit obiectivul principal al incursiunii în Kursk, acela de a opri ofensiva rusă în Donbas.

Putin spune că ”se va ocupa” de soldații ucraineni care atacă regiunea Kursk

”Trebuie să ne ocupăm de aceşti bandiţi care au intrat pe teritoriul Rusiei, în regiunea Kursk, şi care încearcă să destabilizeze situaţia din teritoriile de frontieră în ansamblu”, a spus preşedintele rus.

