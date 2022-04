Preşedintele Vladimir Putin a susținut luni, 25 aprilie, că economia Rusiei continuă ”să se stabilizeze” după loviturile primite ca urmare a sancțiunilor impuse de Occident după invadarea Ucrainei.

”Inflaţia a încetinit, creşterea săptămânală a preţurilor s-a apropiat de normal, iar la un anumit număr de produse preţurile au început deja să scadă”, a anunţat liderul de la Kremlin într-o reuniune a guvernului, consacrată problemelor economice.

