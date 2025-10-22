Putin lansează un exercițiu nuclear, după anularea întâlnirii cu Trump. Sunt lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră

Putin lansează exerciții nucleare FOTO: Hepta

Rusia a lansat miercuri, 22 octombrie, un exercițiu nuclear în timpul căruia au fost lansate rachete balistice intercontinentale și rachete de croazieră. Președintele rus Vladimir Putin a supervizat personal exercițiul forțelor nucleare strategice, a anunțat miercuri Kremlinul.

Exercițiile au implicat întreaga triadă nucleară a Rusiei - mijloace terestre, maritime și aeriene.

Ca parte a exercițiului, o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) Yars a fost lansată de la Cosmodromul Pleșețk către poligonul de testare Kura din Kamchatka, în timp ce bombardierele strategice Tu-95MS au efectuat atacuri cu rachete de croazieră lansate din aer.

În plus, crucișătorul submarin strategic Bryansk a lansat o rachetă balistică Sineva din Marea Barents. Exercițiul a testat sistemele de comandă și control nuclear ale Rusiei pe componente terestre, aeriene și navale, confirmând pregătirea și coordonarea forțelor de descurajare ale țării.

Anunțul vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, 21 octombrie, că întâlnirea pe care o avea în plan cu președintele rus Vladimir Putin a fost amânată, calificând-o drept o potențială „pierdere de timp”.

Decizia de a amâna discuțiile de la Budapesta, anunțată săptămâna trecută, a fost luată în urma unei convorbiri telefonice purtate luni între secretarul de stat Marco Rubio și ministrul rus de externe Serghei Lavrov, anunță France24.

„Nu vreau să am o întâlnire inutilă”, a spus Trump. „Nu vreau să pierd timpul, așa că vom vedea ce se va întâmpla”.

De asemenea, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că „este nevoie de pregătiri, pregătiri serioase” înainte de o întâlnire.

Trump a sugerat că deciziile privind întâlnirea vor fi luate în zilele următoare.

Președinții SUA și Rusiei s-au întâlnit ultima dată în Alaska, în august, dar întâlnirea nu a dus la progresul încercărilor lui Trump de a pune capăt războiului din Ucraina.

