Putin îi trimite două mesaje ”otrăvite” lui Trump. Moscova i-ar putea servi un ceai cu poloniu unui președinte

De peste 225 de zile, președintele american Donald Trump continuă să aibă speranțe că Vladimir Putin va negocia cu bună credință pentru a termina războiul din Ucraina. Acum dictatorul rus îi trimite două mesaje „otrăvite” lui Trump: unul legat de o presupusă invitație a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Moscova, care i-ar putea servi un ceai asortat cu o linguriță de poloniu. Al doilea semnal prost pentru Washington venit de la Kremlin este vestea care anunța că avionul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost bruiat de Rusia, în zborul său spre Bulgaria.

Experții se întreabă tot mai des: de câte semnale rele ale lui Putin mai are nevoie Donald Trump pentru a-și da seama că tiranul de la Moscova joacă la cacealma și toată fanfaronada sa este doar pentru a-și atinge scopurile maximale din războiul din Ucraina? potrivit The Wall Street Journal.

Președintele Trump continuă să spere că Vladimir Putin va negocia cu bună-credință pentru a pune capăt războiului său din Ucraina, iar Putin continuă să dea semne că este o amenințare în care nu trebuie să se aibă încredere. Săptămâna aceasta, rusul a spus că ar putea fi dispus să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dacă negocierea are loc în cadrul preferat de el.

„Lăsați-l să vină la Moscova”, a spus Vladimir Putin. Ce idee: „Intrați, domnule Zelenski, bine ați venit la Kremlin, vă rog să luați loc. Cum vă luați ceaiul, o bucată sau două de poloniu?” Amintiți-vă că Rusia a făcut mai multe încercări de a-l asasina pe președintele ales al Ucrainei pe parcursul războiului și, fără îndoială, va continua să încerce.

Sau luați în considerare faptul că Rusia este suspectată că a bruiat weekendul trecut un avion care transporta un înalt oficial al Uniunii Europene într-un turneu pe flancul estic al continentului.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla în zbor pentru a vizita o fabrică de muniții din Bulgaria, membră atât a UE, cât și a Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, când sistemul de navigație GPS al avionului a fost bruiat.

Putin folosește războiul hibrid în Europa

Un purtător de cuvânt al UE a declarat că oficialii cred că a fost vorba de o „interferență flagrantă” din partea Rusiei. Anul trecut, un avion cu secretarul britanic al Apărării, Grant Shapps, la bord, a fost bruiat în apropierea exclavei rusești Kaliningrad.

Piloții au alte instrumente de navigație, dar se pot dezorienta, iar secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că astfel de interferențe de semnal pot avea „efecte potențial dezastruoase” și că sunt „luate foarte în serios”.

Bruierea și falsificarea semnalelor GPS în Europa de Est au devenit „mai mult sau mai puțin constante”, spune John Wiseman, care a fondat un site web care folosește date de la transponder pentru a urmări incidentele suspectate. Orașul Tartu din Estonia, un alt membru al UE și NATO, se baza anterior pe GPS pentru avioanele care se apropiau. Pe fondul interferențelor de semnal de anul trecut, unele avioane au trebuit să devieze, iar Finnair a suspendat zborurile către Tartu în timp ce aeroportul a adoptat o alternativă.

„Totul este încă în siguranță, dar este mai complicat”, a declarat recent Ivar Värk, directorul general al Serviciilor de Navigație Aeriană din Estonia. Un memoriu al UE din luna mai a documentat o creștere a interferențelor de semnal și în Lituania, Letonia și Polonia. Suspectă pentru asta este Rusia.

Ca mijloc de a provoca perturbări, această activitate rusească este „simplă și ieftină”, se arată în memoriu și „este probabil să continue dacă nu se iau contramăsuri proporționale”. De câte dovezi suplimentare ale intențiilor lui Vladimir Putin mai are nevoie Donald Trump pentru a-și da seama că este dus de nas de dictator?

