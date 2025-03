Putin, incursiune rapidă în Kursk, pentru prima dată de la atacul armatei ucrainene în regiune. Instrucțiunile date soldaților de liderul de la Kremlin VIDEO

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a vizitat miercuri, 12 martie, îmbrăcat în uniformă militară, postul de comandă al armatei ruse din regiunea Kursk, pentru prima dată de la incursiunea ucraineană începută pe 6 august anul trecut, anunță agenția Tass.

Putin a efectuat o vizită la un centru de comandă utilizat de forțele ruse, unde a primit un raport de la Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General rus, care i-a comunicat că trupele ucrainene din regiunea Kursk sunt acum înconjurate.

Putin a dat instrucțiuni pentru a distruge cât mai rapid Forțele Armate Ucrainene în regiunea Kursk, mai scrie Tass.

"Într-adevăr, obiectivul nostru în perioada următoare este să înfrângem definitiv inamicul, care s-a consolidat pe teritoriul regiunii Kursk și desfășoară acțiuni militare aici", a declarat președintele în cadrul unei întâlniri desfășurate la unul dintre punctele de comandă din regiunea de frontieră.

Rusia va considera soldații ucraineni capturați în regiunea Kursk drept teroriști. În același timp, mercenarii străini nu vor beneficia de protecția Convenției de la Geneva.

