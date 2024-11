Putin sau o dublură digitală? Mișcările ciudate din ultimul său discurs ridică semne de întrebare

Un nou discurs al lui Vladimir Putin, adresat națiunii ruse, a stârnit o adevărată furtună de speculații pe internet, în mare parte din cauza comportamentului său ciudat și a gesticulațiilor care au ridicat întrebări legate de autenticitatea sa.

Discursul de opt minute, de joi 21 noiembrie, al liderului rus a fost rapid preluat pe rețelele sociale, iar mulți utilizatori au început să pună la îndoială autenticitatea acestuia, avansând ipoteza că ar putea fi, de fapt, o „recreare AI”. Unii susțin că Putin ar fi fost înlocuit cu o versiune digitală a sa, bazată pe inteligența artificială, mai ales având în vedere comportamentul său neobișnuit în fața camerelor.

Ce a atras atenția nu a fost doar conținutul discursului, ci mai ales postura bizară a președintelui rus. În timpul celor opt minute de intervenție, mâinile lui Putin au rămas inexplicabil încrucișate și complet imobile, un comportament neobișnuit pentru un lider care, în general, este cunoscut pentru gesticulațiile sale agitate. Reacțiile pe rețelele sociale nu au întârziat să apară, mulți utilizatori glumind că mâinile lui ar fi fost „lipite cu Super Glue”, iar alții sugerând că acest comportament ar putea fi un semn al unei afecțiuni neurologice, cum ar fi boala Parkinson, o tulburare care afectează mobilitatea și poate provoca tremurături și rigiditate.

De asemenea, speculațiile au fost alimentate și de faptul că Putin a păstrat o postură rigidă, ceea ce a stârnit întrebări legate de starea sa de sănătate. Într-o postare pe platforma X, The Kyiv Post a subliniat: „Social media este plină de întrebări despre motivul pentru care mâinile faimosului Putin, cunoscute pentru neliniștea lor, au rămas complet imobile în timpul discursului său de ieri.”

Social media is abuzz today with conjecture as to why that throughout yesterday's 8 minute address by the Russian dictator, Putin's famously restless hands were completely immobile.

AI? Health issues? You be the judge. pic.twitter.com/qPHaSojRol