Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a afirmat sâmbătă, 8 martie, că Putin „nu are deloc interes pentru pace” în Ucraina. Declarația a fost făcută în urma unei noi serii de atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei, care au avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă.

Atacurile aeriene rusești au dus la moartea a cel puțin 14 persoane în estul Ucrainei, conform informațiilor furnizate de presa internațională.

"Rachetele rusești continuă să lovească Ucraina fără milă, provocând și mai multe morți și distrugeri.

Încă o dată, Putin demonstrează că nu are niciun interes pentru pace.

Trebuie să ne intensificăm sprijinul militar – altfel, și mai mulți civili ucraineni vor plăti prețul suprem", a scris Kallas pe rețeaua X a lui Elon Musk.

Russian missiles keep relentlessly falling on Ukraine, bringing more death and more destruction.

Once again, Putin shows he has no interest in peace.

We must step up our military support – otherwise, even more Ukrainian civilians will pay the highest price.