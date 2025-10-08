Putin intră în panică, SUA ar muta decisiv în Ucraina: 1.945 de ținte din Rusia în vizorul Kievului de a fi lovite VIDEO

Războiul Moscovei din țara vecină, care a trecut de borna de 1.320 de zile, se află într-o continuă dinamică. Experții spun că Vladimir Putin ar fi intrat în panică după ce s-a anunțat că Statele Unite iau în considerare o mutare decisivă în Ucraina: trimiterea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Astfel, 1.945 de ținte militare din Rusia ar fi în vizorul armatei Kievului, care le-ar putea lovi.

Rachetele Tomahawk americane ar extinde considerabil raza de acțiune și capacitățile distructive ale armatei ucrainene și ar putea schimba soarta războiului contra Rusiei, potrivit National Interest.

Ucraina dorește rachete de croazieră Tomahawk, iar Statele Unite iau în considerare cererea Kievului pentru acest sistem de arme puternic. Rusia, însă, face tot posibilul pentru a împiedica rachetele Tomahawk să intre în arsenalul ucrainean, deoarece acestea ar putea schimba cursul războiului în favoarea Ucrainei.

Cu Ucraina din nou în grațiile administrației Trump, există posibilitatea ca țara aflată în conflict să primească rachete de croazieră Tomahawk. Rusia face tot posibilul să împiedice acest lucru.

Ads

„Președintele rus Vladimir Putin continuă încercările de a descuraja SUA să trimită rachete Tomahawk în Ucraina, legând îmbunătățirile relației bilaterale SUA-Rusia de concesiile din partea Statelor Unite privind războiul din Ucraina”, a evaluat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în ultima sa estimare.

Putin a declarat că un potențial transfer de rachete Tomahawk către Ucraina ar afecta relațiile dintre SUA și Rusia și „tendința pozitivă emergentă” dintre cele două administrații. Într-o premieră de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei, Trump l-a invitat pe Putin în Statele Unite în august. În ciuda așteptărilor că întâlnirea va duce la o pace negociată, nu a ieșit nimic din summitul la nivel înalt din Alaska.

Ads

„Kremlinul încearcă să împiedice Statele Unite să furnizeze rachete Tomahawk Ucrainei pentru a păstra sanctuarul de care se bucură Rusia în spatele său”, a adăugat ISW. Rachetele Tomahawk ar extinde considerabil raza de acțiune și capacitățile distructive ale armatei ucrainene și ar putea opri avansurile rusești.

Rachetele Tomahawk evită radarele

Racheta de atac terestru BGM-109 Tomahawk (TLAM) este o rachetă de croazieră lansată din aer sau din mare. Zboară cu 880 km/h și rămâne aproape de sol (30-45 de metri) pentru a evita detectarea de radare. Muniția poate transporta diferite focoase, inclusiv un singur focos de 450 kg și un focos submuniție încărcat cu bombe cu fragmentație.

Conform ISW, există „cel puțin 1.945 de obiecte militare rusești în raza de acțiune” a versiunii Tomahawk cu rază extinsă de acțiune și cel puțin „1.655 în raza de acțiune” a versiunii standard. Astfel, există peste 3.600 de ținte disponibile pentru o armată ucraineană înarmată cu rachete Tomahawk. Desigur, ar fi nerealist să ne așteptăm ca Statele Unite și NATO să trimită Ucrainei 3.600 de rachete Tomahawk, dar chiar și o fracțiune din acest număr ar putea face diferența.

Ads

Versiunea extinsă a rachetei de croazieră are o rază de acțiune neclasificată de puțin peste 1.200 de mile (1.930 km), în timp ce versiunea standard poate lovi ținte aflate la aproximativ 1.030 de mile (1.650 km) distanță. Experții spun că există modele care ajung chiar la 2.500 de km, iar totul este ghidat prin satelit.

Cel mai recent exemplu al capacității distructive a rachetei Tomahawk în operațiuni active este din iunie, când un submarin cu rachete ghidate al Marinei SUA a tras zeci de rachete Tomahawk împotriva unei instalații nucleare iraniene ca parte a Operațiunii Midnight Hammer.

În timp ce bombardierele stealth B-2 Spirit americane aruncau bombe bunker buster GBU-57 MOP de 13.600 kg împotriva a două instalații nucleare, submarinul USS Georgia a atins o a treia instalație cu rachete Tomahawk lansate de la sute de kilometri distanță.

Armata rusă s-a confruntat, în general, cu dificultăți în a se apăra împotriva rachetelor ucrainene de rază lungă de acțiune. De exemplu, introducerea sistemului de rachete de artilerie de înaltă mobilitate M142 (HIMARS) în arsenalul ucrainean în vara anului 2022 a făcut ca forțele ruse să nu se poată proteja împotriva acestuia, forțându-le să retragă multe ținte de mare valoare dincolo de raza de acțiune a M142 HIMARS.

Ads

Prin utilizarea dronelor sinucigașe, forțele ucrainene au obținut victorii majore, inclusiv distrugerea mai multor bombardiere strategice rusești în toată Rusia. Deși armata ucraineană are capacitatea de a ataca adânc în spatele liniilor inamice cu drone sinucigașe, aceste sisteme aeriene fără pilot nu au capacitatea distructivă de a obține tipurile de rezultate care ar putea schimba cursul conflictului, în special în mod repetat. Tomahawk, însă, are această capacitate.

Ads