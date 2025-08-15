Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO

Vineri, 15 August 2025, ora 23:10
Trump și Putin, în Alaska FOTO / Hepta
Președintele rus Vladimir Putin a fost primit cu covorul roșu la Anchorage, Alaska, la întâlnirea așteptată de toată planeta. Pe același covor roșu s-a întâlnit și cu Donald Trump, cu care a dat noroc.
Mai mult, liderul de la Kremlin a și zâmbit, după ce Trump l-a primit cu aplauze. Cei doi președinți au fost survolați de avioane de vânătoare în timp ce schimbau câteva cuvinte, înainte să facă o poză istorică.
La un moment dat, un jurnalist i-a adresat, de la distanță, o întrebare provocatoare lui Putin.
"Domnule președinte Putin, veți înceta să ucideți civili?".
Președintele rus s-a făcut că nu aude și a continuat relaxat discuția cu Donald Trump.
După discuția de pe covorul roșu, cei doi președinți s-au urcat în aceeași mașină, ”The Beast”, mașina președintelui SUA, pentru a se duce la locul summit-ului.
Ajunși la locul întâlnirii, Trump și Putin s-au așezat într-o sală, în fața consilierilor lor, având în spate cuvintele ”În căutarea păcii” pe un fundal albastru, relatează The Associated Press.
Ei s-au așezat în mijlocul unui aranjament în care consilierii au fost așezați în jurul lor, în formă de ”U”.
Între ei se află o masă cu pahare cu apă și hârtie.
Ei nu au răspuns niciunei întrebări a presei.
Însă Trump le-a spus ”mulțumesc” jurnaliștilor cărora li s-a permis scurt timp accesul în sala reuniunii.
