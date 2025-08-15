Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO

Autor: Adrian Zia
Vineri, 15 August 2025, ora 23:10
621 citiri
Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
Trump și Putin, în Alaska FOTO / Hepta

Președintele rus Vladimir Putin a fost primit cu covorul roșu la Anchorage, Alaska, la întâlnirea așteptată de toată planeta. Pe același covor roșu s-a întâlnit și cu Donald Trump, cu care a dat noroc.

Mai mult, liderul de la Kremlin a și zâmbit, după ce Trump l-a primit cu aplauze. Cei doi președinți au fost survolați de avioane de vânătoare în timp ce schimbau câteva cuvinte, înainte să facă o poză istorică.

La un moment dat, un jurnalist i-a adresat, de la distanță, o întrebare provocatoare lui Putin.

"Domnule președinte Putin, veți înceta să ucideți civili?".

Președintele rus s-a făcut că nu aude și a continuat relaxat discuția cu Donald Trump.

După discuția de pe covorul roșu, cei doi președinți s-au urcat în aceeași mașină, ”The Beast”, mașina președintelui SUA, pentru a se duce la locul summit-ului.

Ajunși la locul întâlnirii, Trump și Putin s-au așezat într-o sală, în fața consilierilor lor, având în spate cuvintele ”În căutarea păcii” pe un fundal albastru, relatează The Associated Press.

Ei s-au așezat în mijlocul unui aranjament în care consilierii au fost așezați în jurul lor, în formă de ”U”.

Între ei se află o masă cu pahare cu apă și hârtie.

Ei nu au răspuns niciunei întrebări a presei.

Însă Trump le-a spus ”mulțumesc” jurnaliștilor cărora li s-a permis scurt timp accesul în sala reuniunii.

Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
23:10 - Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
Președintele rus Vladimir Putin a fost primit cu covorul roșu la Anchorage, Alaska, la întâlnirea așteptată de toată planeta. Pe același covor roșu s-a întâlnit și cu Donald Trump, cu...
Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska. Va fi o întâlnire 3 la 3. Cine sunt cei care-i vor însoți pe cei doi președinți la discuții
22:22 - Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska. Va fi o întâlnire 3 la 3. Cine sunt cei care-i vor însoți pe cei doi președinți la discuții
Mult așteptatul summit de la Anchorage, Alaska, a suferit pe parcursul zilei de vineri, 15 august, mai multe modificări. Una dintre cele mai importante este aceea că Donald Trump și Vladimir...
UPDATE Putin, primit cu covorul roșu în Alaska. Cei doi președinți și-au strâns călduros mâna și s-au urcat în aceeași mașină. Imagini de la începutul summitului LIVE VIDEO
21:02 - UPDATE Putin, primit cu covorul roșu în Alaska. Cei doi președinți și-au strâns călduros mâna și s-au urcat în aceeași mașină. Imagini de la începutul summitului LIVE VIDEO
Avionul președintelui Putin a aterizat la Anchorage, Alaska, la aproape jumătate de oră după Air Force One. Discuțiile ar urma să dureze ”cel puțin 6-7 ore”, au precizat oficiali ruși....
Papa Leon s-a rugat pentru pace, de Sfânta Maria, înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska
20:30 - Papa Leon s-a rugat pentru pace, de Sfânta Maria, înaintea summit-ului Trump-Putin din Alaska
Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri, 15 august, pentru un sfârșit pașnic al ”violenței tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta Maria, ziua summitului...
Întâlnirea din Alaska ar dura ”cel puțin șase până la șapte ore”, susține Kremlinul. Trump îl așteaptă pe Putin pe pistă
19:51 - Întâlnirea din Alaska ar dura ”cel puțin șase până la șapte ore”, susține Kremlinul. Trump îl așteaptă pe Putin pe pistă
Kremlinul a estimat vineri, 15 august, că întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin din Alaska, pentru discuții privind conflictul din Ucraina,...
Trump nu se plictisește în drum spre Alaska. L-a sunat din Air Force One pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko. Ce au discutat cei doi președinți
19:13 - Trump nu se plictisește în drum spre Alaska. L-a sunat din Air Force One pe liderul belarus Aleksandr Lukașenko. Ce au discutat cei doi președinți
Președintele american Donald Trump a discutat vineri, 15 august, la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukașenko, un aliat fidel al președintelui rus Vladimir Putin, a anunțat...
CTP nu crede în negocierile din Alaska. "Acolo unde se c*că Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne"
18:33 - CTP nu crede în negocierile din Alaska. "Acolo unde se c*că Armata Roșie, acolo e Rusia și așa rămâne"
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu nu crede în negocierile de pace dintre Trump și Putin din Alaska. Într-un mesaj extrem de acid postat vineri, 15 august, pe Facebook, CTP vorbește despre...
Iulia Navalnaia, apel disperat către Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce i-a cerut văduva lui Navalnîi liderului de la Kremlin
17:15 - Iulia Navalnaia, apel disperat către Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce i-a cerut văduva lui Navalnîi liderului de la Kremlin
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri, 15 august, președintelui rus Vladimir...
"Contăm pe America". Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cruciale dintre Trump și Putin, din Alaska. "Este timpul să punem capăt războiului"
16:34 - "Contăm pe America". Mesajul lui Zelenski înaintea întâlnirii cruciale dintre Trump și Putin, din Alaska. "Este timpul să punem capăt războiului"
„Contăm pe America”, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii cruciale de la Anchorage (Alaska), dintre președinții SUA și Rusia, Donald Trump și...
Opt posibile indicii privind starea de sănătate a președintelui Putin, în contextul întâlnirii din Alaska cu Trump
16:20 - Opt posibile indicii privind starea de sănătate a președintelui Putin, în contextul întâlnirii din Alaska cu Trump
Președintele rus Vladimir Putin urmează să participe la un summit istoric în Alaska alături de președintele american Donald Trump, într-un moment în care ipotezele privind starea sa de...
Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"
16:15 - Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. "Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia"
Nicuşor Dan s-a declarat vineri, 15 august, "pesimist" înaintea Summitului din Alaska, unde se vor afla față în față liderii SUA și Rusia, Donald Trump şi Vladimir Putin. Președintele...
Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
16:07 - Donald Trump în timpul zborului către Alaska: „Putin voia toată Ucraina. Dacă nu eram eu președinte, o ocupa”
Președintele Donald Trump se află în zbor spre Alaska, unde se va întâlni cu liderul Federației Ruse, Vladimir Putin, despre încetarea focului în Ucraina. Înainte de a se urca la bordul...
Tusk îi transmite lui Trump că Rusia a fost oprită din cuceriri într-o zi de 15 august. Premierul polonez invocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea „Duelului de la Anchorage”
14:37 - Tusk îi transmite lui Trump că Rusia a fost oprită din cuceriri într-o zi de 15 august. Premierul polonez invocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea „Duelului de la Anchorage”
Premierul Poloniei, Donald Tusk, invocă un eveniment istoric despre învingerea Rusiei, în contextul reuniunii dintre liderii SUA și Rusiei, din Alaska. Tusk susține că 15 august este o zi...
De ce întâlnirea Trump-Putin din Alaska nu este o nouă Ialta. „Trump este în fața unui eșec. Nu înțelege că va semna sfârșitul imperiului american”
14:08 - De ce întâlnirea Trump-Putin din Alaska nu este o nouă Ialta. „Trump este în fața unui eșec. Nu înțelege că va semna sfârșitul imperiului american”
Întreaga planetă așteaptă deznodământul întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, din Anchorage, Alaska, în contextul în care cele două...
Summitul Trump–Putin din Alaska, un test logistic și de securitate fără precedent pentru Secret Service
14:04 - Summitul Trump–Putin din Alaska, un test logistic și de securitate fără precedent pentru Secret Service
Anunțul președintelui american Donald Trump, făcut în urmă cu doar o săptămână, privind organizarea unei întâlniri directe cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, a declanșat o...
Rusia ar fi pregătită de un compromis cu Trump. „Nu suntem în măsură să refuzăm” SURSE
13:45 - Rusia ar fi pregătită de un compromis cu Trump. „Nu suntem în măsură să refuzăm” SURSE
Donald Trump și Vladimir Putin se reunesc, vineri, 15 august, în Alaska, concentrându-se pe eforturile președintelui american de a încheia un acord de armistițiu în Ucraina, dar cu o ofertă...
Ministrul Apărării, despre întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska: „Trebuie să ne asigurăm că Rusia nu va mai avea curajul să atace nicio țară”
13:30 - Ministrul Apărării, despre întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska: „Trebuie să ne asigurăm că Rusia nu va mai avea curajul să atace nicio țară”
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a declarat că orice discuție despre pace „trebuie să fie cu Ucraina la masă, cu partenerii europeni la masă” vineri, 15 august, chiar...
Răspunsul marelui Garry Kasparov, după declarația lui Trump privind întâlnirea cu Putin: „Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte.”
13:06 - Răspunsul marelui Garry Kasparov, după declarația lui Trump privind întâlnirea cu Putin: „Nu. În șah, jucătorii se află pe părți opuse, nu de aceeași parte.”
Marele șahist Garry Kasparov, un disident al regimului de la Moscova, a sancționat sarcastic comparația pe contul său de X, după ce președintele SUA, Donald Trump, a catalogat întâlnirea...
Înaintea summit-ului Trump-Putin, Rusia a lansat două rachete balistice Iskander și aproape 100 de drone asupra Ucrainei
12:46 - Înaintea summit-ului Trump-Putin, Rusia a lansat două rachete balistice Iskander și aproape 100 de drone asupra Ucrainei
În noaptea de 14 spre 15 august, forțele armate ruse au lansat un atac complex asupra Ucrainei, utilizând două rachete balistice de tip Iskander-M și 97 de drone de atac, inclusiv aparate de...
Vladimir Putin a făcut o oprire într-un oraș siberian înainte de întâlnirea cu Trump. Delegația rusă, cu ministrul de Externe în frunte, îl așteaptă în Alaska
12:36 - Vladimir Putin a făcut o oprire într-un oraș siberian înainte de întâlnirea cu Trump. Delegația rusă, cu ministrul de Externe în frunte, îl așteaptă în Alaska
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, împreună cu ambasadorul Rusiei în Statele Unite, Aleksandr Darciev, au ajuns în Alaska înaintea unui summit planificat între președintele american...
#razboi Ucraina, #summit alaska, #Vladimir Putin presedinte Rusia, #trump putin intalnire alaska 2025 , #Razboi Ucraina
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: tocmai s-au semnat actele de divort, dupa un scandal urias si acuzatii grave
ObservatorNews.ro
Romanii care isi inchiriaza locuintele in regim hotelier, obligati sa aiba POS si sa dea bon fiscal
DigiSport.ro
Florinel Coman, OUT!

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un om cât o armată. Povestea soldatului japonez care a continuat lupta timp de 30 de ani după sfârșitul războiului
  2. Explozie la o fabrică de praf de pușcă din regiunea rusă Riazan. Cinci morți și zeci de răniți
  3. Putin a fost întrebat în Alaska dacă "va înceta să ucidă civili". Răspunsul dat cu zâmbetul pe buze de liderul de la Kremlin VIDEO
  4. Pasărea care sfidează timpul: la 74 de ani, albatrosul Wisdom zboară, depune ouă și inspiră întreaga lume
  5. Tragedie pe calea ferată în Danemarca. O persoană a murit și mai multe au fost rănite după ce un tren de călători a lovit un utilaj agricol
  6. Marele adversar care l-ar nominaliza pe Trump pentru Premiul Nobel dacă acesta va aduce pacea între Rusia și Ucraina
  7. Fără tête-à-tête Trump-Putin în Alaska. Va fi o întâlnire 3 la 3. Cine sunt cei care-i vor însoți pe cei doi președinți la discuții
  8. O persoană a murit în urma atacului armat din apropierea unei moschei din Suedia. Autorul atacului este liber în continuare VIDEO
  9. Maia Sandu, avertisment înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova. "Forțele ostile din exterior fac presiuni fără precedent asupra diasporei" VIDEO
  10. Turist dat dispărut în Sinaia, găsit mort într-o râpă. Bărbatul era cazat un hotel din stațiune FOTO