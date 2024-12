Putin își arată mușchii în Mediterana. Exerciții navale de amploare și lansări de rachete hipersonice

Vladimir Putin a organizat, marți, 3 decembrie, în Marea Mediterană exerciții militare provocatoare, un mesaj clar pentru Occident despre puterea Rusiei. Aceste manevre vin într-un context de tensiuni majore în Siria, unde Rusia continuă să sprijine regimul autoritar al lui Bashar al-Assad, și într-o perioadă extrem de delicată pentru Ucraina, unde conflictele sunt departe de a se stinge.

Exercițiile, desfășurate de forțele navale ruse în estul Mediteranei, au fost o demonstrație de forță, cu lansarea de rachete hipersonice Tsirkon, capabile să atingă viteze de 11.000 km/h. Aceste rachete au fost lansate de fregatele „Admiral Gorșkov” și „Admiral Golovko” și au avut ca scop transmiterea unui avertisment clar către statele occidentale. Imaginile difuzate de televiziunea rusă Zvezda au surprins momentul în care rachetele au fost lansate, iar în cadrul acestor exerciții a fost implicat și submarinul „Novorossisk”, care a tras o rachetă Kalibr.

Russia is conducting maritime military drills off the coast of Syria

The Russian Defense Ministry announced that the Navy conducted mock drills using "high precision weapons" in the Mediterranean Sea today. pic.twitter.com/9aIdxY5LJc