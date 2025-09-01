Putin vorbește despre pace, la doar câteva ore după ce Kremlinul a anunțat continuarea „operațiunii militare”. Cum se explică aparenta contradicție

Președintele rus, Vladimir Putin, vorbește despre continuarea eforturilor de pace, în vreme ce Kremlinul anunță că războiul va continua. Putin a declarat luni, 1 septembrie, că înțelegerile agreate în cadrul summitului cu președintele american Donald Trump deschid calea către găsirea unei soluții la criza din Ucraina.

„În acest sens, apreciem foarte mult eforturile și propunerile Chinei și Indiei menite să faciliteze soluționarea crizei din Ucraina”, a declarat președintele rus la forumul Organizației de Cooperare de la Shanghai, care a avut loc la Tianjin.

„Aș dori să menționez, de asemenea, că înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul recentei întâlniri dintre Rusia și SUA din Alaska vor contribui, sper, la atingerea acestui obiectiv”, a subliniat el.

Declarația președintelui rus vine la 24 de ore după ce Kremlinul a susținut că puterile europene împiedică eforturile lui Donald Trump de a obține pacea în Ucraina și că Rusia își va continua operațiunile în Ucraina până când Moscova va vedea semne reale că Kievul este pregătit pentru pace.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei oficiale ruse că „partida europeană a războiului” continuă să împiedice eforturile SUA și Rusiei în Ucraina.

„Suntem pregătiți să rezolvăm problema prin mijloace politice și diplomatice”, a spus Peskov. „Dar până acum nu vedem reciprocitate din partea Kievului în această privință. Așadar, vom continua operațiunea militară specială”, a adăugat el, folosind termenul utilizat de Rusia în legătură cu războiul pe care l-a declanșat în Ucraina.

Ads