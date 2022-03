După ce a blocat accesul rușilor la Twitter și Facebook, președintele Vladimir Putin a demarat procesul și pentru interzicerea Instagram și WhatsApp.

Informația a fost făcută publică de The Guardian, care o citează pe jurnalista Polina Ivanova, corespondentă la Financial Times în Rusia și Ucraina.

BREAKING - Russia just started process of banning Instagram.

It’s huge because this is really a much loved platform in Russia and also the source of income for lots of small businesses across the country. And for young Moscow elites it’s.. everything pic.twitter.com/12S3JupG4g