Războiul din Ucraina îl lovește pe Putin cu tărie: Rusia pierde multe țări din imperiul său, care trec în altă barcă

Războiul Moscovei pe scară largă din Ucraina, început acum 1.324 de zile, a avut și consecințe secundare care l-au lovit pe Putin cu tărie. Rusia pierde mai multe țări din imperiul său, care au fost forțate să se distanțeze de Moscova și să treacă în altă barcă. Țările din Asia Centrală și Caucaz se îndepărtează de Rusia și stabilesc legături mai profunde cu rivali precum China, Uniunea Europeană, Turcia sau statele din Golf.

Alte puteri majore, inclusiv China, UE și Turcia, intervin pentru a umple golul, deoarece resursele economice și militare ale Rusiei sunt consumate de războiul din Ucraina, potrivit Bloomberg.

Când Vladimir Putin se va alătura summiturilor fostelor state sovietice din Tadjikistan săptămâna aceasta, liderii de la masă își vor declara cel mai probabil legăturile strânse cu Rusia. În realitate, mulți s-au distanțat de Moscova de la invazia Ucrainei.

Ads

În Asia Centrală și Caucaz, țări precum Kazahstan, Armenia și Azerbaidjanul au fost odată ferm în orbita Rusiei. Acum, acestea stabilesc legături mai profunde cu rivali precum China, Uniunea Europeană, Turcia sau statele din Golf, în timp ce încearcă să se protejeze împotriva unor noi agresiuni ale Kremlinului.

„Întoarcerea față de Moscova este „motivată de frică”, a declarat Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia. „Ei încearcă să se protejeze de riscuri și să caute modalități de a se distanța cât mai mult posibil de Rusia.”

Războiul la scară largă al Rusiei împotriva Ucrainei, intrat în al patrulea an, a forțat aceste state să reevalueze potențialele amenințări la adresa propriei securități, după ce Putin a precizat că este pregătit să folosească forța pentru a recupera teritorii care au făcut cândva parte din imperiul rus. Președintele rus se află în capitala Tadjikistanului, Dușanbe, pentru un summit Rusia-Asia Centrală, urmat de discuții a doua zi cu omologii din fosta Uniune Sovietică din Comunitatea Statelor Independente.

Ads

Pe lângă amenințarea percepută din partea Moscovei, războiul consumă resursele economice și militare ale Rusiei și monopolizează atenția înalților oficiali. În timp ce unii oficiali de la Kremlin se îngrijorează de poziția în declin a Moscovei, alte mari puteri intervin.

Trump a intrat și el în Asia Central

Comerțul chinez cu cele cinci republici din Asia Centrală a crescut cu o treime în ultimii doi ani, iar președintele Xi Jinping a călătorit în Kazahstan în iunie. În august, Donald Trump i-a invitat pe liderii Armeniei și Azerbaidjanului la Casa Albă, după ce a contribuit la negocierea unui acord de pace între ele și i s-au acordat drepturi exclusive pentru ca SUA să dezvolte așa-numita ”Rută Trump pentru Pace și Prosperitate Internațională”, care va traversa Armenia pentru a conecta Azerbaidjanul cu enclava sa Naxcivan, la granița cu Turcia.

„Rusia nu este întotdeauna capabilă să-și proiecteze puterea în străinătate atunci când resursele sunt preluate din Ucraina”, a declarat Emily Ferris, cercetător la Institutul Regal al Serviciilor Unite din Londra. „Acestea sunt deja dispersate, iar prioritatea este războiul.”

Ads

Cu siguranță, Rusia își păstrează o influență politică, economică și militară extinsă în regiune - milioane de migranți care lucrează în Rusia trimit bani acasă, ceea ce ajută la alimentarea economiilor locale. Kazahstanul, Kârgâzstanul și Armenia sunt membre ale unei zone vamale unice conduse de Rusia. Tadjikistanul se alătură acestor națiuni într-o alianță de apărare cu Moscova, iar kazahii sunt singurii din acest grup care nu găzduiesc o bază militară rusească.

Aceasta înseamnă că fereastra pentru construirea de noi rețele cu alte puteri s-ar putea închide imediat ce războiul din Ucraina se va încheia, adăugând un sentiment de urgență efortului de retragere de Moscova.

Influența lui Putin a slăbit în zonă

„Influența lui Putin a slăbit, dar nu pentru mult timp”, a declarat Vladislav Inozemtsev, consilier special la Institutul de Cercetare a Presei din Orientul Mijlociu. „Occidentul rareori profită de aceste momente”, a adăugat el, subliniind că Kazahstanul a selectat recent corporația de stat rusă Rosatom pentru a conduce un consorțiu pentru construirea primei sale centrale nucleare într-o licitație împotriva ofertanților chinezi, francezi și sud-coreeni.

Ads

China își extinde legăturile în cadrul programului de investiții istoric „Centura și Drumul” al lui Xi și a depășit Rusia ca cel mai mare partener comercial atât în Kazahstan, cât și în Uzbekistan, cele mai mari două economii ale regiunii. Se intenționează construirea unei a treia linii de cale ferată cu Kazahstanul, care a semnat acorduri în valoare de 24 de miliarde de dolari cu omologii chinezi în timpul vizitei lui Xi.

UE a semnat un acord de parteneriat strategic cu Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan și Kârgâzstan, care include un program de investiții în valoare de până la 12 miliarde de euro pentru legături de transport, minerale brute critice și energie. Țările din Asia Centrală au convenit, de asemenea, să intensifice eforturile pentru a împiedica companiile să ocolească sancțiunile impuse mașina de război a Rusiei, iar UE promovează rutele comerciale prin regiune care ocolesc Rusia pentru a merge din China, prin Turcia și în Europa.

Kate Mallinson, partener la PRISM Strategic Intelligence Ltd. din Londra, a declarat că, de la începutul războiului din Ucraina, alte țări din vecinătatea Rusiei au căutat să își echilibreze relațiile cu o serie de puteri diferite, ca o protecție împotriva influenței Moscovei. „Lecția pe care țările din Asia Centrală au învățat-o din invazia la scară largă este că Rusia este angajată în atingerea obiectivelor sale strategice, în ciuda costurilor”, a spus ea.

Ads