Putin luat prin surprindere de Kiev, premieră în ultimii 4 ani: Turnură dramatică a loviturilor Ucrainei în Rusia VIDEO

Zelenski l-a surprins pe Putin cu atacurile cu drone asupra rafinăriilor din Rusia FOTO: Hepta

Războiul Moscovei din țara vecină, care a ajuns la 1.349 de zile, se află într-o continuă dinamică de ambele părți. Acum, Vladimir Putin a fost luat prin surprindere de trupele de la Kiev, o premieră în ultimii aproape 4 ani. S-a produs o turnură dramatică a loviturilor dronelor cu rază lungă de acțiune ale Ucrainei asupra rafinăriilor din Rusia.

Aceste vehicule aeriene fără pilot ale Ucrainei zboară acum mai departe decât în orice moment al războiului început de Vladimir Putin în 2022. Țintele lor sunt strategice: rafinării de petrol, depozite de combustibil și centre logistice militare. Din vară, campania de drone cu rază lungă de acțiune a Ucrainei s-a intensificat dramatic producând pagube masive, distrugând infrastructura energetică din Rusia și subțiind apărarea aeriană a Moscovei, potrivit Euronews.

Construite din piese fabricate într-o rețea dispersată de ateliere, aceste drone zboară acum mult mai departe decât în orice alt moment al războiului, spun experții militari. Atacurile au cauzat penurii de benzină în Rusia, forțând chiar raționalizarea în unele regiuni și subliniind o vulnerabilitate tot mai mare a infrastructurii țării.

Ads

Analiștii occidentali spun că atacurile asupra infrastructurii energetice de până acum au avut un efect serios, dar nu paralizant. Dronele ucrainene au lovit în mod repetat 16 rafinării majore rusești, reprezentând aproximativ 38% din capacitatea nominală de rafinare a țării, potrivit unei analize recente realizate de Carnegie Endowment, un think tank cu sediul în SUA.

Însă se susține că impactul real a fost considerabil mai limitat: majoritatea instalațiilor și-au reluat operațiunile în câteva săptămâni, iar producția de rafinare a Rusiei a fost amortizată de capacitatea neutilizată și de surplusurile de combustibil existente.

Atacurile puternice au oferit, însă, Kievului inițiativa într-un moment important. Statele Unite și Europa intensifică sancțiunile asupra industriei petroliere rusești, chiar dacă cererea Kievului pentru rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune din SUA a stagnat.

Ads

Președintele Volodimir Zelenski afirmă că îmbunătățirea capacității de atac la distanță a Ucrainei provoacă pagube reale, forțând Kremlinul să importe combustibil și să reducă exporturile. „Credem că au pierdut până la 20% din rezerva de benzină - direct ca urmare a atacurilor noastre”, a declarat el reporterilor la o conferință de presă de la Kiev.

La locul de lansare secret, comandantul care supraveghează operațiunea, identificat doar prin indicativul său de apel, Fidel, în conformitate cu reglementările militare ucrainene, privește prin ochelari de vedere nocturnă cum dronele urcă pe cerul plin de stele, se arată într-un reportaj al sursei citate.

Pagube masive în industria petrolului din Rusia

„Dronele evoluează”, a spus Fidel. „În loc să zboare 500 de kilometri, acum zboară 1.000. Trei factori contribuie la succesul unei operațiuni: dronele, oamenii și planificarea. Vrem să obținem cel mai bun rezultat. Pentru noi, aceasta este o misiune sfântă.” O mare parte din flota Ucrainei este produsă pe plan intern. Liutyi, o dronă de povară în atacurile nocturne, este o aeronavă, cu un corp în formă de cârnat, o elice în spate și o coadă triunghiulară distinctivă.

Ads

Nu arată nici elegant, nici intimidant, dar ușurința de asamblare înseamnă că poate fi ținută ascunsă și modificată constant, optimizată pentru a se strecura prin spațiul aerian al frontului, puternic monitorizat. Tipică pentru filozofia Ucrainei de producție de război, Liutyi, al cărei nume înseamnă „feroce” în ucraineană, a devenit un simbol al mândriei naționale și a apărut recent pe un timbru poștal local.

Rază de acțiune a acestor drone, unele modele dublându-și raza de acțiune în ultimul an pentru a ataca în mod obișnuit ținte aflate pe o rază de 1.000 de kilometri de graniță, marchează o schimbare în geografia conflictului.

Atacurile de acum un an au avariat rafinării dintr-o rază mult mai restrânsă, în mare parte în regiunile de frontieră din vestul Rusiei. Costurile au scăzut și ele, testând în continuare sisteme scumpe de apărare aeriană, dronele cu rază lungă de acțiune fiind produse acum în Ucraina pentru doar 55.000 de dolari (47.000 de euro).

Ads

„Ceea ce vedem este că Ucraina devine din ce în ce mai eficientă în a duce războiul în interiorul Rusiei”, a declarat Adriano Bosoni, director de analiză la RANE, o firmă globală de analiză a riscurilor. „În cea mai mare parte a războiului, Rusia a operat pe baza presupunerii că propriul teritoriu era sigur. Nu mai este cazul.”

Logica strategică este uzura din cauza logisticii, a argumentat el. Forțând Rusia să redirecționeze aprovizionările și să angajeze apărarea aeriană într-o zonă mai largă, Kievul încearcă să degradeze capacitatea Moscovei de a susține operațiuni la scară largă. Agenția Internațională pentru Energie, cu sediul la Paris, afirmă că atacurile repetate ale dronelor au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproximativ 500.000 de barili pe zi.

Ads