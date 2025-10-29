Kievul trebuie să decidă cu privire la soarta cetățenilor ucraineni încercuiți în prezent, a declarat de președintele rus Vladimir Putin în timpul unei întâlniri cu personalul militar desfășurat în Ucraina, la spitalul P.V. Mandryka.

Putin a menționat că a discutat cu comandanții grupurilor în cauză posibilitatea de a trimite reprezentanți ai presei în zona de încercuire a inamicului, astfel încât aceștia să poată vedea cu ochii lor ce se întâmplă acolo.

„Și astfel încât conducerea politică ucraineană să poată lua decizii adecvate cu privire la soarta cetățenilor și a personalului militar încercuit, așa cum au făcut-o odată la Azovstal. Vor avea această oportunitate”, a spus Putin, conform lapresse.us.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este pregătită să oprească temporar luptele din anumite părți ale estului Ucrainei pentru a permite jurnaliștilor să viziteze zonele în care se pare că forțele ucrainene sunt înconjurate.

Vorbind miercuri de la Spitalul Clinic Militar Central din Moscova și însoțit de ministrul Apărării, Andrei Belousov, Putin a declarat că Rusia ar putea opri operațiunile de luptă pentru câteva ore în zona Pokrovsk-Myrnohrad din regiunea Donețk și în Kupiansk din regiunea Harkov, scrie Kyiv Post.

Putin a susținut că ambele orașe sunt asediate.

„În două locuri – în Kupiansk și Krasnoarmiisk [Armata Roșie, numele sovietic al orașului Pokrovsk, schimbat în 2016] – inamicul a fost blocat, în încercuire”, a declarat Putin.

El a susținut că Rusia este dispusă să permită atât presei ucrainene, cât și celei străine să intre în aceste zone.

„Suntem pregătiți să-i transportăm în locații specifice”, a adăugat el, spunând că conducerea Ucrainei ar trebui „să ia decizii cu privire la soarta cetățenilor săi care sunt înconjurați”.

Putin a mai spus că principala preocupare a Rusiei este de a evita așa-numitele „provocări” din partea ucraineană.

„Suntem pregătiți să oprim ostilitățile pentru câteva ore – două, trei sau șase – astfel încât un grup de jurnaliști să poată intra, să vadă ce se întâmplă, să vorbească cu militarii ucraineni și să plece”, a spus el.

Miercuri, 29 octombrie, Kyiv Post a relatat că infanteria rusă s-a infiltrat în centrul rutier și logistic Pokrovsk din estul Ucrainei, declanșând lupte stradale și amenințând să încercuiască forțele ucrainene.

Cel puțin 200 de soldați ruși înarmați cu puști automate, mitraliere și rachete se deplasau, se pare, prin cartierele sudice ale orașului, atacând uneori trupele ucrainene care controlează încă zonele centrale și nordice.

Informațiile au fost confirmate de ofițeri ucraineni care au vorbit cu presa națională și de surse militare și civile monitorizate de Kyiv Post marți și miercuri.

Dronele de atac, luptele stradale haotice și prezența civililor încă în interiorul orașului complică eforturile ucrainene de a localiza și distruge grupurile de raid rusești, potrivit unui ofițer din Brigada 68 Jaeger de Asalt desfășurată în Pokrovsk.

„Da, foarte des există situații în care inamicul apare în Pokrovsk, unde nu ne așteptăm”, a spus Veaceslav, un soldat cu indicativul „Lyuty”, al cărui nume complet a fost reținut din motive de securitate.

El a spus că forțele ruse se deghizează adesea în civili, ceea ce complică și mai mult situația.

Se pare că trupele ruse infiltrate sunt pe jos și fără vehicule, după ce au parcurs până la 15 kilometri (9 mile) prin liniile ucrainene subțiri pentru a ajunge în zona industrială sudică a orașului, unde și-au stabilit poziții în clădiri.

Surse din Pokrovsk au declarat pentru Kyiv Post că schimburile de focuri, atacurile de artilerie și survolul cu drone au continuat miercuri, alături de rapoarte despre un atac aerian rusesc care a lovit un pod din apropierea gării orașului.

