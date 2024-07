Un american dezvăluie de ce Putin nu are nicio șansă să câștige: ”Barosul” decisiv al războiului se află la 7.800 de km VIDEO

Un expert american de la think tank-ul Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) din Washington afirmă faptul că Rusia și-a dezvoltat în ultima vreme noi tehnologii și tactici pe câmpul de luptă. Dar în același timp, el dezvăluie că ”Putin nu are nicio șansă să câștige”, iar ”barosul” – ”centrul de greutate al războiului - nu se află pe frontul din Ucraina, ci la Washington, la fel ca în Al Doilea Război Mondial.

Armata rusă are o nouă înfățișare în Ucraina: soldați pe motociclete care aleargă prin ținutul nimănui, mizând pe viteză pentru a se sustrage focului ucrainean... dar nu întotdeauna reușesc să scape de roiurile de drone care planează deasupra câmpului de luptă și pot elimina luptătorii unul câte unul.

George Barros, de la Institute for the Study of War, spune că aceasta este una dintre noile tactici folosite de Rusia pentru a cuceri 430 de mile pătrate (1.110 km pătrați) de teritoriu în ultimele nouă luni.

"În acest moment, rușii au avantajul", a declarat Barros. "Rușii sunt capabili să aleagă unde, când, ritmul bătăliei și la ce intensitate doresc să desfășoare operațiuni ofensive oriunde de-a lungul acestei linii de front de 600 de mile (965 km). Aceasta îi plasează la o distanță izbitoare de unele zone de comunicații terestre foarte importante [și] coridoare de aprovizionare care leagă unele dintre orașele mari cu adevărat importante, care constituie coloana vertebrală a apărării Ucrainei din est."

Dar prețul pe care Rusia îl plătește pentru a face aceste progrese este foarte mare; potrivit lui Barros, rușii pierd între 25 000 și 30 000 de soldați pe lună. Conform unor estimări, Rusia a suferit un număr impresionant de jumătate de milion de morți sau răniți de la începutul invaziei, în februarie 2022.

Cu toate acestea, Putin a reușit să înlocuiască aceste pierderi și să își urmeze nemiloasa strategie de război îndelungat - atacuri nesfârșite pentru a reduce capacitatea de rezistență a Ucrainei, dublate de amenințări cu războiul nuclear împotriva națiunilor care sprijină Ucraina.

Putin știe cum se va rupe războiul

Barros a declarat: "Putin înțelege că ceea ce va face sau va rupe acest război este dacă statele aliate, care sprijină Ucraina decid sau nu să se implice în el". Statele Unite s-au aplecat cu mult timp în urmă, când politica a cauzat o suspendare de cinci luni a livrărilor de arme către Ucraina.

Întârzierea a avut loc exact când forțele aeriene rusești lansau o nouă armă devastatoare. Barros a declarat: "Rușii au descoperit că pot pune aceste kituri ieftine pe bombele de planare și își pot transforma stocurile mari de bombe gravitaționale stupide din era sovietică într-o armă de precizie".

Bombele își dezvoltă aripile în zbor și, ghidate de un semnal GPS, planează spre ținte aflate la o distanță de 30-40 de mile, în timp ce piloții ruși rămân în afara razei de acțiune a apărării aeriene a Ucrainei. "Ei își pot folosi puterea aeriană și bombele de 500 de kilograme pentru a lovi și distruge tranșeele, buncărele, punctele forte și fortificațiile ucrainene", a declarat Barros.

Mii de bombe și milioane de proiectile de artilerie au transformat câmpul de luptă într-un peisaj lunar de cratere. Unul dintre acestea a devenit o capcană mortală pentru un tanc rusesc atunci când o mică dronă ucraineană l-a atacat.

Rusia a încercat să își protejeze tancurile cu straturi suplimentare de blindaj, dar pentru fiecare măsură există o contra-măsură - iar armele americane ajung din nou în Ucraina. Barros a declarat: "Atât timp cât rușii nu reușesc să convingă coaliția internațională să nu mai continue să sprijine Ucraina, rușii nu au nicio șansă de a câștiga în Ucraina".

Ca în toate războaiele, totul se reduce la voință. "Voința politică este factorul decisiv pentru acest război", a declarat Barros. "Nu este vorba de ceea ce se întâmplă pe câmpul de luptă; teritoriul poate fi pierdut, cedat și recucerit din nou. Dar dacă luăm decizia de a-i abandona pe ucraineni, ei vor pierde. Sincer, centrul de greutate al acestui război nu este câmpul din Ucraina, ci ceea ce se întâmplă aici, la Washington, aflat la 7.834 de km de Kiev, la fel ca în al Doilea Război Mondial, la fel ca astăzi."

