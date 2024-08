Rusia a desfășurat aproximativ 30.000 de soldați pe noua linie de front din Kursk. Vladimir Putin încearcă cu disperare să respingă forțele ucrainene

După trei săptămâni de lupte, Rusia încă încearcă să împingă trupele ucrainene din regiunea Kursk, dar reacționează foarte încet și discret. Având în vedere faptul că cea mai mare parte a trupelor ruse desfășoară acțiuni ofensive în interiorul Ucrainei, Kremlinul nu pare să aibă încă suficiente rezerve pentru a disloca forțele de la Kiev, scrie Associated Press.

Agenția notează că este probabil ca președintele rus Vladimir Putin să nu considere acest atac drept o amenințare suficient de serioasă pentru a retrage trupele din Donbas, care este ținta sa prioritară.

Rusia a desfășurat aproximativ 30 000 de soldați pe noua linie de front din Kursk. De asemenea, Vladimir Putin ar fi chemat întăriri din Belarus. Tancuri belaruse marcate cu semnul „B” se adună la granița cu Ucraina, scrie The Sun.

Transfer of heavy equipment of the Belarusian army to the border of Belarus and Ukraine. pic.twitter.com/3sOHgdOgON