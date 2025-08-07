SUA îl presează pe Putin să oprească războiul: Trump a găsit soluția, dar a dat de un zid

Înainte de termenul limită de 8 august stabilit de președintele american Donald Trump pentru ca Kremlinul să oprească luptele din Ucraina, Washingtonul încearcă să preseze Moscova din punct de vedere economic. Trump a găsit soluția: să țintească vânzările de petrol rusesc către China, dar se lovește de un zid. Beijingul nu este de acord să renunțe la țițeiul lui Putin.

Reducerea cantității de petrol pe care China o cumpără de la Rusia a devenit un punct de blocaj neașteptat în discuțiile comerciale în curs de desfășurare dintre SUA și China la Stockholm, unde ambele părți încearcă să-și rezolve multe dintre diferende pentru a evita tarifele și a ajunge la un acord comercial mai amplu, potrivit RFERL.

Întrucât Trump este din ce în ce mai frustrat de președintele rus Vladimir Putin pentru respingerea eforturilor anterioare de a negocia pacea în Ucraina, Washingtonul speră să obțină mai multă influență refuzând Moscovei miliarde de dolari din venituri.

„Administrația a ajuns la concluzia cât de importante sunt vânzările de petrol rusesc către China”, a declarat Dennis Wilder, care a fost un important consilier al Casei Albe pentru China al fostului președinte american George W. Bush. „Fără ei, se poate argumenta că economia rusă ar fi intrat deja într-o spirală descendentă.”

Însă convingerea Beijingului să satisfacă cererea SUA se dovedește dificilă, oficialii chinezi refuzând să reducă achizițiile de petrol ale țării în timpul discuțiilor în curs. Ca răspuns, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a ridicat posibilitatea unui tarif de 100%.

„China își va asigura întotdeauna aprovizionarea cu energie în moduri care să servească intereselor noastre naționale”, a postat Ministerul de Externe al Chinei pe X săptămâna trecută, răspunzând amenințării cu tarife suplimentare. „Coerciția și presiunea nu vor realiza nimic. China își va apăra ferm suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare.”

Foști oficiali și analiști energetici spun că este puțin probabil ca China să înceteze să cumpere petrol rusesc, dar ar putea fi dispusă să își limiteze achizițiile pentru o perioadă scurtă de timp, ca gest de bunăvoință, în timp ce atât Beijingul, cât și Washingtonul încearcă să încheie o înțelegere economică care ar putea fi un precursor al unui potențial summit între Trump și liderul chinez Xi Jinping, ce ar putea avea loc în octombrie.

„Este posibil ca Beijingul să decidă să reducă subtil importurile lunare de petrol rusesc, dar nu m-aș aștepta să le întrerupă complet sau să anunțe public vreo schimbare dacă o fac”, a spus Wilder.

Poate SUA să convingă China să nu mai cumpere petrol rusesc?

Dacă Washingtonul poate determina Beijingul să reducă aprovizionarea cu petrol rusesc va depinde de negocierile comerciale complexe dintre SUA și China, care au loc în Suedia și au ca termen limită 12 august pentru a ajunge la un acord.

Pe lângă faptul că va presa China în privința petrolului rusesc, Washingtonul a cerut, de asemenea, ca Beijingul să nu mai cumpere petrol din Iran, care este supus sancțiunilor americane. Iranul trimite în prezent peste 90% din exporturile sale de petrol către China. Rusia furnizează aproximativ o cincime din totalul petrolului Chinei, spun analiștii.

Trump a intensificat, de asemenea, presiunea asupra Indiei, care a trecut de la prima la a doua poziție, alături de China, ca principali cumpărători de petrol rusesc, de la invazia la scară largă a Moscovei în Ucraina, în februarie 2022.

Într-o postare din 4 august pe Truth Social, Trump a declarat că va „crește substanțial” tarifele pentru India pentru achizițiile sale de petrol rusesc, după ce a amenințat deja cu un tarif de 25% pentru bunurile indiene. Reducerea achizițiilor chinezești și indiene s-ar resimți la Moscova, dar Beijingul are cărți de jucat și împotriva Statelor Unite, spun analiștii.

Casa Albă încurajează acum în mod activ China să cumpere mai multe produse americane, inclusiv tehnologie americană. Trump și Bessent au mai spus că își doresc ca China să faciliteze operațiunile companiilor americane și, de asemenea, să crească achizițiile de energie americană ale Beijingului.

Presiunea excesivă asupra achizițiilor de petrol ar putea risca să deraieze o parte din progresul comercial deja realizat de negociatorii americani și chinezi. Beijingul ar putea ezita să întreprindă orice acțiuni care ar putea afecta efortul de război al Rusiei împotriva Ucrainei.

„Creșterea exporturilor din SUA este un pas destul de simplu pe care (China) l-ar putea face”, a declarat Joe Webster, expert în relațiile energetice dintre China și Rusia la grupul de experți Atlantic Council. „Reducerea importurilor din Rusia este o provocare mai mare, deoarece acest lucru ar putea duce în continuare la dureri materiale reale pentru Rusia, iar Beijingul, în mod clar, nu vrea ca Moscova să piardă războiul”.

