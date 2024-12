”Un psihopat complet lipsit de empatie”. Ce i-a întrebat Putin, zâmbind, pe soldații care și-au pierdut picioarele în urma luptelor din Ucraina VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin a vizitat recent Centrul pentru Tehnologii Inovatoare în Ortopedie - CITO, unde foști militari cu amputații de membre sunt supuși reabilitării.

Unul dintre foștii militari s-a plâns liderului de la Kremlin că există puține astfel de centre în țară. Pentru a înlocui o proteză sau doar pentru a o strânge, ei trebuie să meargă la Moscova.

În Rusia există doar 46 de centre pentru proteze complexe, mult prea puține pentru numărul mare al militarilor cu astfel de dizabilități.

„Vă mulțumesc că ați făcut o astfel de alegere și nu vă este frică să vă riscați viața și sănătatea și că mergeți în zona de luptă”, a declarat Putin în fața foștilor militari care au fost pe frontul din Ucraina, potrivit Radio Signal.

Ministrul adjunct al Apărării, Anna Tsivileva, a precizat că, la nivel național, există un deficit de specialiști în proteze. Potrivit acesteia, la un milion de oameni sunt necesari aproximativ 10 specialiști, iar în Rusia sunt doar aproximativ 1.000.

Nevoia de protezişti de nivel înalt devine din ce în ce mai acută din cauza războiului din Ucraina. Cele mai frecvente infirmități, respectiv 77%, sunt cele de amputații ale membrelor inferioare, 17% sunt amputații ale membrelor superioare și 6% sunt combinate.

”Este foarte important în ce fel de mâini se află personalul nostru militar. Și ne dorim ca standardul pe care CITO îl demonstrează să fie extins la toată țara și să devină disponibil în regiuni. Pentru că, acum, un militar cu probleme trebuie să meargă la Moscova sau la Sankt Petersburg doar pentru a strânge proteza”, a remarcat viceministrul Apărării.

Putin a avut însă o nouă reacție cinică în fața militarilor. Liderul de la Kremlin i-a întrebat dacă s-au obișnuit ”cu noua condiție”.

"Are you used to your new condition?"

Putin looks very pleased and relieved at a meeting with Russians who lost their legs in the war.

