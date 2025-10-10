Putin pus în încurcătură de Ucraina: Trump are pe masă 200 de ținte din Rusia, ce pot fi lovite de Tomahawk-urile americane VIDEO

Trump are pe masă lista a 200 de ținte militare din Rusia, ce pot fi lovite de Tomahawk FOTO: White House

Războiul ”fără sfârșit” al Moscovei din țara vecină trece prin momente nebănuite în ultimii 3 ani și 7 luni. Vladimir Putin este pus în mare încurcătură de Ucraina, care poate face o mutare decisivă pentru confruntarea cu Kremlinul. Trump are pe masă lista de 200 de ținte militare din Rusia, pe care rachetele americane Tomahawk le pot lovi, dacă sunt livrate Kievului.

Ucraina a predat o listă de 200 de ținte potențiale acum un an, în toamna anului 2024, cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale americane, însă informația de-abia acum a apărut. Lista include baze militare rusești aflate în raza de acțiune a rachetelor Tomahawk, potrivit UA Wire.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a predat Casei Albe țintele dorite din Rusia, în timpul unei vizite în SUA în toamna anului 2024, potrivit analistului militar și veteranului Forțelor Armate Ucrainene (maior în rezervă), Oleksi Hetman, care a vorbit pentru NV media. El a spus că lista conține aproximativ 200 de ținte a căror distrugere ar degrada capacitatea de luptă a Rusiei.

Hetman a fost întrebat dacă Trump va furniza rachete Tomahawk după ce a studiat opțiunile de atac propuse de Ucraina. El a spus că Ucraina a arătat deja cum selectează țintele pentru atacuri cu rază lungă de acțiune cu propriile rachete, cum ar fi Neptune și Flamingo.

Potrivit lui Hetman, Forțele de Apărare ale Ucrainei nu vizează amplasamente civile, spre deosebire de atacurile rusești, concentrându-se în schimb pe facilități esențiale pentru sprijinul, comanda sau aprovizionarea Rusiei din prima linie. El a adăugat că Trump ar trebui să fie deja conștient de țintele planificate, deoarece Kievul a furnizat Washingtonului în avans o listă de 200 de elemente.

„Acum aproape un an, delegația noastră a mers în Statele Unite și a adus o listă de 200 de ținte pe care trebuie să le distrugem pentru a slăbi capacitățile Rusiei, cel puțin de-a lungul liniei frontului. Deci aceasta este mai degrabă o declarație populistă. El știe foarte bine ce și unde intenționăm să distrugem”, a spus Hetman.

De asemenea, el a menționat că Tomahawk este o rachetă dezvoltată în anii 1970-1980 și este oarecum similară cu racheta de croazieră Neptun a Ucrainei prin profilul său de zbor redus. Deși mai vechi, sistemul a fost modernizat, iar zborul la altitudine mică rămâne unul dintre avantajele sale cheie.

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică americană, dezvoltată inițial în anii 1970 și lansată pe piață în 1983. Producătorul său actual este Raytheon. De-a lungul a aproape cinci decenii, arma a fost modernizată cu multiple opțiuni de focoase, mai multe variante de rachete și ghidare îmbunătățită (patru sisteme de ghidare principale, plus un mod suplimentar pentru versiunile anti-navă).

Principalele caracteristici ale rachetelor Tomahawk

- Dimensiuni fizice: lungime de până la 6,25 m; diametru 0,52 m; anvergură 2,67 m

- Greutate: totală 1.450 kg; focoasă aproximativ 450 kg

- Rază de acțiune: aproximativ 900–2.500 km (în funcție de variantă)

- Viteză: 880–900 km/h

- Tipuri de focoase: fragmentare explozivă; cumulativă/penetrantă (pentru buncăre și fortificații); nuclear (retras din 2013)

- Platforme de lansare: nave de suprafață, submarine și lansatoare mobile terestre Typhon

- Cost unitar aproximativ: 1,3 milioane de dolari (pe baza unei comenzi a guvernului SUA pentru 56 de rachete pentru 2026, a relatat Reuters).

Cum sunt lansate rachetele Tomahawk?

Lansare terestră — prin intermediul sistemului mobil SMRF Typhon. Defense News a relatat în primăvara anului 2025 că SUA are două baterii Typhon. Ambele sunt deja utilizate: una cu o forță operativă în Filipine, în regiunea Indo-Pacifică, iar a doua cu o comandă în Hawaii, în Pacific. O singură baterie este formată din patru lansatoare (dimensiuni aproximative: lungime 7,6 m, lățime 2,4 m, înălțime 3 m), un post de comandă și vehicule de sprijin.

În septembrie 2025, Defense Express a raportat că armata SUA are probabil lansatoare Tomahawk în surplus (4-8 produse dintr-un total de 56 planificate). Analiștii au declarat că infanteria americană retrage lansatoarele Long Range Fires (LRF) din cauza performanțelor slabe pe nisip. Vehiculele vor fi în continuare necesare Pentagonului, se arată în raport, adăugând că rachetele Tomahawk pot fi integrate pe alte șasiuri cu roți.

Portalul CSIS Missile Threat detaliază lansările Tomahawk de pe platforme de suprafață și subterane, inclusiv crucișătoare din clasa Ticonderoga și distrugătoare din clasa Arleigh Burke, submarine de atac (SSN) și patru submarine cu rachete ghidate din clasa Ohio (SSGN).

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) a evaluat pe 5 octombrie cât de departe ar putea ajunge rachetele Tomahawk în interiorul Rusiei. La 1.600 km, 1.665 de ținte sunt în raza de acțiune; la 2.500 km, 1.945 de ținte sunt în raza de acțiune. La o rază mai mare de acțiune, rachetele ar putea ajunge la fabrici militare, aerodromuri și rafinării din Munții Ural, arată harta ISW.

