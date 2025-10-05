Putin amenință că o decizie a SUA ar putea distruge relațiile cu Rusia: „Ar fi o etapă complet nouă, calitativ diferită, a escaladării”

Putin spun e că decizia SUA ar putea distrue relațiile cu Rusia FOTO: Hepta

Președintele rus Vladimir Putin a avertizat că, dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk, capabile să lovească adânc în teritoriul Rusiei, acest lucru ar duce la distrugerea relațiilor dintre Moscova și Washington.

La mai puțin de două luni după întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, la summitul din Alaska, perspectiva păcii pare și mai îndepărtată.

Forțele ruse înaintează în Ucraina, drone rusești ar fi pătruns în spațiul aerian al NATO, iar Washingtonul vorbește acum despre o posibilă implicare directă în atacuri în interiorul celei mai mari puteri nucleare din lume.

Donald Trump s-a declarat dezamăgit de Vladimir Putin pentru că nu a făcut pace și a descris Rusia drept un „tigru de hârtie”, din cauza eșecului de a cuceri Ucraina. Săptămâna trecută, Putin a ripostat, întrebând dacă nu cumva NATO este „tigrul de hârtie”, având în vedere că nu a reușit să oprească avansul Rusiei.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat luna trecută că Washingtonul analizează o cerere a Ucrainei de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească adânc în teritoriul Rusiei, inclusiv la Moscova, deși nu este clar dacă a fost luată o decizie finală.

„Acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre sau, cel puțin, a tendințelor pozitive care au apărut în aceste relații”, a declarat Putin într-un clip video difuzat duminică de jurnalistul televiziunii publice ruse, Pavel Zarubin, notează Reuters.

Totodată, Putin a declarat joi că este imposibil ca rachetele Tomahawk să fie utilizate fără participarea directă a personalului militar american și că, prin urmare, o eventuală livrare către Ucraina ar declanșa „o etapă calitativ nouă a escaladării”.

„Aceasta ar însemna o etapă complet nouă, calitativ diferită, a escaladării, inclusiv în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”, a spus liderul de la Kremlin.

El a adăugat că rachetele Tomahawk ar putea provoca pagube Rusiei, însă aceasta le va doborî și își va îmbunătăți sistemele de apărare antiaeriană.

The Wall Street Journal a relatat săptămâna trecută că Statele Unite vor furniza Ucrainei informații privind ținte din infrastructura energetică aflată pe teritoriul Rusiei, în timp ce Washingtonul analizează posibilitatea de a trimite Kievului rachete care ar putea fi folosite în astfel de atacuri. Două surse au confirmat pentru Reuters informațiile publicate de ziar.

Totuși, un oficial american și alte trei surse au declarat pentru Reuters că intenția administrației Trump de a trimite Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune ar putea să nu fie fezabilă, deoarece stocurile existente sunt deja alocate pentru Marina SUA și alte scopuri.

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de aproximativ 2.500 de kilometri, ceea ce înseamnă că, dacă Ucraina ar primi astfel de arme, Kremlinul și întreaga parte europeană a Rusiei s-ar afla în raza lor de acțiune.

