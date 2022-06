Putin revine în forță pe scena mondială. Care sunt mizele summitului BRICS găzduit de Beijing

Când președintele rus Vladimir Putin va participa joi, 23 iunie, la summitul virtual BRICS găzduit de Beijing, va fi prima dată când va fi prezent la un forum cu șefi ai unor mari economii, de la lansarea invaziei în Ucraina, la începutul acestui an.

Pentru Putin, acest lucru ar putea oferi o imagine binevenită: chipul său, alături de alți lideri ai țărilor care alcătuiesc această grupare acronimă: din China Xi Jinping, din India Narendra Modi, din Brazilia Jair Bolsonaro și din Africa de Sud Cyril Ramaphosa - un semnal că Rusia, deși lovită de sancțiuni din cauza invaziei, nu este singură.

Este un mesaj care poate rezona și mai clar, în contextul în care China și Rusia, cu săptămâni înainte de invazie, au declarat că propria relație nu are „limită” și pentru că fiecare dintre liderii BRICS a evitat să condamne în mod definitiv Rusia, notează CNN.

Totuși, invazia lui Putin ar putea aduce o altă complicație în BRICS, o grupare veche de mai bine de un deceniu de economii emergente majore, care suferă deja de neîncrederea dintre membri și de ideologii nepotrivite. Dar decizia grupului de a continua cu cel de-al 14-lea summit anual reflectă o viziune a țărilor BRICS asupra ordinii globale și, prin extensie, asupra situației din Ucraina, care se îndepărtează de cea din Occident, spun experții.

„Vorbim despre niște economii majore a căror conducere este dispusă să fie văzută cu Putin, chiar dacă este doar pe o platformă virtuală”, a declarat Sushant Singh, membru senior la Centrul de Cercetare a Politicilor (CPR) din New Delhi.

"Faptul că Putin este binevenit, că nu este un paria, nu este scos din ecuația - și acesta este unangajament normal, care a avut loc în fiecare an și încă are loc - este un mare plus pentru Putin", a spus el.

În timp ce țările ar putea argumenta că cooperarea cu Rusia este mai bună decât lipsa ei, optica devine doar mai clară, în contrast. Summitul BRICS este urmat câteva zile mai târziu de întâlnirea unui bloc al principalelor economii avansate ale lumii, Grupul celor Șapte (G7), care au fost unite în vocea lor împotriva agresiunii rusești și au dat afară Moscova din blocul lor după anexarea Crimeei în 2014.

Vremuri tulburi

Spre deosebire de G7, este de așteptat ca BRICS să pășească cu atenție atunci când vine vorba de Ucraina la summitul de joi, probabil vorbind în favoarea unei rezolvări pașnice, chiar dacă membrii săi ar putea cere cu atenție țărilor occidentale să examineze impactul sancțiunilor lor asupra economiei globale, spun analiștii.

Beijing - gazda din acest an și de departe cea mai puternică capitală din punct de vedere economic dintre cele cinci națiuni, care împreună reprezintă aproximativ un sfert din PIB-ul mondial - pare să se concentreze pe propria sa agendă: promovarea noilor sale inițiative de dezvoltare și securitate la nivel global și respingerea a ceea ce vede ca „construire în bloc” de către Statele Unite.

Țările BRICS ar trebui să „întărească încrederea politică reciprocă și cooperarea în materie de securitate”, să se coordoneze pe probleme internaționale și regionale majore, să se adapteze intereselor esențiale ale altora și „să se opună hegemonismului și politicii de putere”, a spus Xi într-un discurs adresat miniștrilor de externe BRICS luna trecută, unde a a cerut grupului să promoveze dezvoltarea în această „perioadă de turbulențe și transformare”.

Unele dintre crizele din această perioadă, cum ar fi insecuritatea alimentară și o criză în creștere a datoriilor în țările în curs de dezvoltare, sunt cele pe care grupul - înființat în 2009 ca mijloc de „servire a intereselor comune ale economiilor de piață emergente și ale țărilor în curs de dezvoltare” - le va dezbate.

Încă de la înființarea sa, BRICS, care a adăugat Africa de Sud în 2011, a fost unit în a solicita o mai mare reprezentare a economiilor emergente majore pe scena mondială - și împotriva a ceea ce consideră o dominație disproporționată a puterilor occidentale. Asta a însemnat să eforturi pentru reforme la Fondul Monetar Internațional și la Banca Mondială și, ocazional, atacuri subtile la adresa acțiunilor NATO.

De asemenea, țările au discutat probleme precum modul de reglementare a comerțului cu propriile monede - în afara sistemului dolarului american - o problemă care ar putea acum să aibă mai multă relevanță pentru BRICS în urma sancțiunilor occidentale asupra Rusiei, potrivit lui Shahar Hameiri, profesor și economist politic la Universitatea Queensland din Australia.

Aceste sancțiuni au oprit banca centrală a Rusiei de la majoritatea tranzacțiilor în dolari americani și au eliminat instituții importante din sistemele bancare internaționale. Asta a determinat țările care continuă să facă afaceri cu Rusia să caute modalități de a evita încălcarea sancțiunilor. Atât India, cât și China rămân mari cumpărători de combustibil rusesc.

„Nu va exista nicio îmbrățișare completă a Rusiei (la acest summit), nu există nicio îndoială în acest sens și sunt sigur că va exista o situație stânjenitoare acolo... dar în spatele stângăciei se află un domeniu în care aceste guverne au un interes comun”, a spus Hameiri.

„Orice fel de pași semnificativi față de un sistem denominat în dolari SUA sunt potențial semnificativi”.

Scopuri divergente

În ciuda unor interese comune, grupul BRICS a fost mult timp afectat de chestiuni de coeziune, având în vedere diferențele imense între sistemele politice și economice ale membrilor săi și interesele geopolitice divergente ale acestora.

În plus, complexitatea invaziei Ucrainei de către Rusia ar putea atenua orice rezultat major al summitului din această săptămână, chiar dacă, cu excepția Braziliei, națiunile BRICS, altele decât Rusia, s-au abținut de la vot într-o rezoluție a Adunării Generale a Națiunilor Unite susținută de 141 de țări care au cerut Moscovei să se retragă din Ucraina.

China, la rândul ei, a acuzat NATO că a provocat Rusia să atace Ucraina, în timp ce o retorică similară a circulat în dezbaterea publică din India. În Africa de Sud, Ramaphosa le-a spus la începutul acestui an parlamentarilor că războiul ar fi putut fi evitat dacă NATO „și-ar fi dat seama de avertismentele” privind aderarea Ucrainei la blocul său.

Și, deși Brazilia a votat pentru a condamna agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei la ONU, liderul său, Bolsonaro, s-a protejat, spunând cu câteva zile mai devreme că țara va rămâne „neutră”.

În circumstanțe normale, China ar urma pașii obișnuiți, afișând BRICS drept „un fel de alternativă blândă la G7” și încercând să „prezente BRICS ca un lider pentru lumea în curs de dezvoltare... împotriva clubului democrațiilor capitaliste bogate”, potrivit analistului de relații chino-ruse Alexander Gabuev.

Între timp, o sursă de lungă durată de fricțiuni interne în cadrul BRICS rămâne nerezolvată: tensiunile dintre India și China, care în 2020 s-au transformat într-o ciocnire violentă la graniță.

Pe de o parte, BRICS a fost o „modalitate de a asigura o anumită formă de angajament cu China” pentru India, potrivit lui Singh de la CPR. Și acest lucru rămâne critic, deoarece New Delhi se teme să provoace Beijingul, mai ales că a colaborat cu Statele Unite, Japonia și Australia în gruparea lor de securitate Quad și este din ce în ce mai văzut de SUA ca parte a strategiei sale de a contracara China, a spus el.

Dar aceste legături fac, de asemenea, India să fie mai reticentă să susțină rezultatele majore de la un summit BRICS.

„Aș fi surprins dacă se anunță vreo inițiativă de fond, deoarece India ar trimite apoi un mesaj către Quad și partenerilor săi occidentali că este dispusă să colaboreze foarte strâns cu China și Rusia”, a spus el. „Asta ar face poziția Indiei foarte complicată”.

O altă întrebare este modul în care alte națiuni din bloc vor percepe un impuls, de mult în discuție și care se așteaptă să fie condus de China la summitul de joi, de a extinde blocul pentru a include mai multe țări în curs de dezvoltare.

Într-o întâlnire cu omologii săi din BRICS luna trecută, ministrul de externe al Chinei Wang Yi a cerut grupului să înceapă un „proces de expansiune”. „Aducerea mai multor țări la bord este ceva care îi conferă mai multă legitimitate grupului, dar, din nou, dacă asta va depăși simbolismul pentru moment, nu sunt atât de sigur”, a spus Gabuev.

