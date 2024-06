Putin riscă o înfrângere usturătoare în Harkov: ”Asta e răzbunarea pentru Azovstal” VIDEO

Rusia nu a reușit să-și atingă obiectivele în Harkov, la o lună și jumătate de la declanșarea ofensivei, notează Forbes. În plus, în această perioadă, armata rusă a înregistrat pierderi semnificative.

Ofensiva a fost declanșată pe 10 mai.

Armata lui Putin a pierdut aproape o întreagă brigadă de elită, alcătuită din parașutiști, iar de două săptămâni sute de militari sunt încercuiți de trupele ucrainene în ruinele unei foste fabrici de chimicale din zona Vovceansk - epicentrul luptelor din regiunea Harkov.

”Armata lui Putin a pierdut aproape o întreagă brigadă în spatele frontului, pentru refacere și completare. Au prea mulți răniți, nu sunt în stare să lupte, au prea multe coduri 500”, a declarat un corespondent militar ucrainean citat de Forbes. „Codul 500” e un termen folosit în armata rusă care desemnează un militar care refuză să mai lupte.

Rusia a mobilizat aproape 30.000 pentru a participa la ofensiva din zona Harkov.

”Răzbunarea pentru Azovstal”

În urmă cu două săptămâni, armata ucraineană a publicat pe rețelele sociale imagini cu bombardarea unui grup de militari ruși cu bombe de aviația cu kit de planare GBU-39 SDB furnizate de SUA. Este vorba despre un întreg batalion rusesc - estimat la circa 400 de militari - care e încercuit și în prezent de către militarii ucraineni și e pe cale de a fi „anihilat”, potrivit Digi24.

🧵💥 Ukraine is in the process of annihilating around 400 Russians at an aggregate factory complex in Vovchansk with US-supplied precision-guided bombs. The Russians are surrounded from all sides and cut off from supplies. pic.twitter.com/N49dfl85Id