Diabolicul Putin schimbă tactica, avertizează Germania: Ce sunt noile atacuri intenționate ale Rusiei, fără precedent?

Liderul de la Kremlin continuă războiul sângeros din Ucraina de 1.315 zile, fără să-și atingă obiectivul major de a cuceri toată țara vecină. Însă diabolicul Putin schimbă tactica, avertizează Germania, prin vocea ministrului Apărării. Boris Pistorius a spus că Rusia devine ”din ce în ce mai mult o amenințare pentru NATO”, recurgând la noi atacuri intenționate în zona gri din Europa, fără precedent.

Oficialul german a făcut declarația în timpul vizitei sale în Polonia și Lituania, în contextul săptămânilor de tensiuni ridicate pe flancul estic al alianței, din cauza incursiunilor rusești, potrivit Yahoo News.

Vorbind la Forumul de Securitate de la Varșovia, Pistorius a declarat că Moscova „testează aliații NATO cu o frecvență și o intensitate tot mai mari”. Președintele rus Vladimir Putin „încearcă în mod deliberat să submineze securitatea europeană și integritatea teritorială a națiunilor europene”, a argumentat Pistorius. „El caută să provoace statele membre NATO. Vrea să expună vulnerabilitățile din cadrul alianței noastre”.

Dar NATO „a răspuns provocărilor Rusiei cu claritate, unitate, hotărâre și prudență”, a declarat ministrul german. „Nu vom fi atrași în capcana lui Putin de escaladare continuă. Păstrăm calmul, rămânând în același timp fermi și hotărâți”.

Alături de Pistorius, urmau să participe la forum ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, și estonianul Hanno Pevkur, precum și comisarul european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius.

Pistorius urmează să discute, de asemenea, despre viitoarea relație a Ucrainei cu Europa în cadrul unor discuții la nivel înalt în capitala Poloniei, care au loc la câteva săptămâni după ce dronele rusești au fost doborâte deasupra Poloniei. Incidentul a fost urmat de încălcări ale spațiului aerian NATO de către Rusia în România și Estonia.

„Când este nevoie, forțele NATO sunt pregătite, la fel ca avioanele aliaților noștri din țările baltice care au fost ridicate și au escortat aeronave rusești în afara spațiului aerian estonian”, a declarat Pistorius. „Vom continua să colaborăm îndeaproape pentru consolidarea apărării noastre aeriene.”

Ministrul german de Externe: Rusia testează hotărârea NATO

De asemenea, vorbind la conferință, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că războiul Rusiei în Ucraina face parte dintr-un proiect politic de subjugare a altor popoare. „Acest război este și războiul nostru”, a spus Tusk. „Dacă pierdem acest război, consecințele vor afecta nu doar generația noastră, ci și următoarea generație din Polonia, Europa, Statele Unite și de oriunde altundeva în lume.”

Pistorius nu a fost singurul oficial german aflat la Varșovia luni, ministrul de Externe, Johann Wadephul, fiind și el în oraș pentru discuții cu omologii săi francez și polonez. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, este așteptat și el să participe la consultări.

„Suntem împreună, păstrăm calmul și nu ne permitem să fim împinși într-o escaladare”, a declarat Wadephul înainte de a pleca spre capitala Poloniei. „În același timp, nu lăsăm nicio îndoială că suntem hotărâți și gata să respingem împreună orice amenințare.” Încălcările spațiului aerian NATO de către Moscova „nu sunt greșeli, ci atacuri deliberate în zona gri”, a avertizat el.

Acestea fac parte din agresiunea hibridă a lui Putin, a spus el, adăugând că „astfel de provocări sunt extrem de periculoase și au un singur scop: să ne testeze hotărârea”. Pistorius urmează să călătorească apoi în Lituania, unde Germania desfășoară o brigadă de luptă pentru a ajuta la apărarea flancului estic al NATO.

Unitatea a fost activată oficial în mai și este prevăzută să cuprindă o forță de aproximativ 4.800 de soldați și 200 de civili, cu o capacitate operațională completă așteptată în 2027.

Ministrul lituanian al Apărării, Dovilė Šakalienė, urmează să predea oficial lui Pistorius un centru logistic militar în orașul Rukla. Pe măsură ce pregătirile pentru brigada germană continuă, o școală germană urmează să fie deschisă oficial în capitala Vilnius, marți.

