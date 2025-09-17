Putin simte presiunea războiului, fără precedent: Turnura pentru Trump și Europa care ar răpune Rusia

Ultimele evoluții occidentale îl fac pe Vladimir Putin să simtă presiunea războiului, fără precedent. Experții susțin că dictatorul de la Kremlin a forțat prea mult nota, trecând la un nivel superior, prin provocările la adresa țărilor NATO. Se observă o turnură pentru Donald Trump și Europa în privința Moscovei, iar mutarea Comisiei Europene de a trece la planul de utilizare a tuturor activelor înghețate ale Rusiei pentru ajutorarea militară a Ucrainei ar răpune mașina de război a tiranului.

A exagerat președintele rus Vladimir Putin în cele din urmă cu provocarea adresată NATO? Este prea devreme pentru a ști, dar apar unele semne că SUA și Europa ar putea fi gata să aplice presiunea susținută necesară pentru a-l convinge că a dus lucrurile prea departe și că propriile sale interese ar fi să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit Bloomberg.

Primul indiciu este că Donald Trump, după o atitudine deranjantă de indiferență săptămâna trecută, când Rusia a lansat drone asupra Poloniei, a stabilit condițiile în care spune că va intensifica sancțiunile împotriva Moscovei. Al doilea indiciu este că Comisia Europeană pare, în sfârșit, să fi susținut un plan de utilizare integrală a activelor înghețate ale Băncii Centrale Ruse – în valoare de aproximativ 330 de miliarde de dolari – împotriva Rusiei.

Trump și-a enunțat condițiile într-o scrisoare adresată membrilor Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și publicată duminică pe Truth Social, afirmând că toate statele NATO trebuie mai întâi să înceteze consumul de petrol rusesc și apoi să se alăture lui în sancționarea Chinei și Indiei pentru a descuraja achizițiile mult mai mari ale acestora până la sfârșitul războiului.

Este greu de știut dacă Trump este sincer sau dacă, prin stabilirea unor standarde atât de înalte, caută doar o altă modalitate de a evita responsabilitatea pentru abandonarea de facto a Ucrainei. Postarea de duminică părea mai degrabă o plângere împotriva aliaților SUA decât o amenințare la adresa Moscovei. Putin, ca de obicei, nu a fost menționat.

Chiar și așa, acest lucru reprezintă un progres. Trump a stabilit acum condiții clare pentru a presa Moscova să se așeze la masa negocierilor, iar aliații pot încerca să le îndeplinească. Uniunea Europeană și-a redus deja drastic dependența de țițeiul rusesc de la începutul războiului în 2022, dar a fost nevoită să facă excepții pentru Ungaria și Slovacia – ambele conduse de aliați ai lui Trump, care susțin și Kremlinul. Cele două țări rămân legate ombilical de aprovizionarea cu țiței rusesc prin conductele cu numele tragicomic Druzhba (Prietenie).

Trump are dreptate când spune că sancțiunile petroliere nu funcționează și că acestea reprezintă o vulnerabilitate a Kremlinului care ar trebui exploatată mai bine. Chiar și în timp de pace, veniturile din petrol acopereau între 30% și 50% din bugetul de stat. Eliminarea majorității sau a tuturor acestor venituri ar face mult mai dificilă continuarea războiului de către Putin, fără a impune costuri financiare mult mai severe propriului popor.

Timpul ticăie și pentru Putin

Economia Rusiei a rezistat remarcabil de bine sancțiunilor occidentale, dar acesta ar fi un moment deosebit de eficient pentru SUA și Europa să-și dubleze eforturile. Pe măsură ce Putin și-a reorganizat economia pentru a servi efortul de război, distorsiunile au început să se acumuleze, făcând-o mai vulnerabilă la presiuni.

Băncile au devenit supraîncărcate cu creanțe neperformante, multe dintre ele nedivulgate, pentru a menține producția de arme. Este un fenomen pe care Craig Kennedy, un fost bancher american specializat în energia rusă, îl urmărește de ceva timp, estimând că 42% până la 54% din cheltuielile rusești pentru apărare nu sunt incluse în buget și că datoria corporativă a crescut cu 71%, sau 446 de miliarde de dolari, în primii trei ani de război pe scară largă.

Suma creditelor pompate în industria de apărare, combinată cu lipsa forței de muncă, deoarece bărbații au fost recrutați pe front sau au fugit, a dus la creșterea inflației, forțând Banca Centrală vigilentă a Rusiei să majoreze rata dobânzii de referință până la 21%. Acest lucru frânează acum creșterea economică, chiar și în contextul în care deficitul bugetar al guvernului se extinde.

În același timp, campania tot mai intensă a Ucrainei cu drone și rachete cu rază lungă de acțiune împotriva rezervoarelor de stocare și rafinăriilor a afectat în mod semnificativ, deși variabil, producția de petrol a Rusiei. Împreună cu eforturile hotărâte ale SUA și Europei de a reduce veniturile Rusiei din exportul de petrol și cu o modalitate viabilă din punct de vedere politic pentru Europa de a finanța apărarea Ucrainei în următorii ani, acest lucru ar putea contribui în mare măsură la schimbarea calculelor lui Putin.

Toate acestea rămân însă ipotetice. Trump nu și-a pus încă în aplicare niciuna dintre amenințările sale de a adopta o poziție dură față de Rusia. Iar pentru Europa, aplicarea unor tarife de 100% asupra exporturilor din China și India este mai ușor de spus decât de făcut, așa cum a constatat chiar Trump. În mod similar, UE rămâne divizată cu privire la confiscarea activelor rusești protejate de imunitatea suverană. Acest lucru este valabil în special pentru Belgia, care găzduiește cea mai mare parte a fondurilor înghețate.

Rămâne îngrijorarea că nimic din toate acestea nu apare ca parte a unei strategii coerente și dedicate de a-l opri pe Putin în estul Ucrainei, ci ca ceva ad-hoc și, prin urmare, fragil. Putin are dreptate că timpul ticăie pentru Ucraina. Poate să ticăie și pentru el, dar numai dacă Trump și Europa se hotărăsc în cele din urmă să facă acest lucru să se întâmple.

