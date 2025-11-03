Termen scurt dat de Putin armatei ruse pentru cucerirea orașului strategic Pokrovsk. 17.000 de soldați aruncați în luptă

Președintele rus Vladimir Putin le-a ordonat trupelor sale să cucerească Pokrovsk, Mirnograd și întreaga aglomerație urbană până la 15 noiembrie, potrivit fostului șef al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, generalul Mikola Malomuj.

„Obiectivul lui Putin este să demonstreze că el dictează termenii”, a spus Malomuj, citat de Kyiv24.

Conform informațiilor recente, aproximativ 60% din Pokrovsk se află deja sub controlul forțelor ruse. În zonă au loc operațiuni speciale coordonate personal de șeful serviciului de informații militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, care a fost văzut la începutul lunii noiembrie îndreptându-se spre oraș.

„Putin vrea efect politic, nu doar militar”

Generalul Malomuj explică: „Scopul strategic al Kremlinului este de a arăta că poate cuceri teritorii și impune condiții, mai ales după schimbarea de ton a lui Donald Trump și întâlnirea acestuia cu Xi Jinping. Putin vrea să transmită că Rusia rămâne o putere care nu negociază, ci impune.”

El susține că în ultimele zile Moscova a mutat circa 17.000 de soldați spre Pokrovsk și Mirnograd, încercând să închidă căile de aprovizionare ucrainene și să creeze un model de încercuire.

Atacurile asupra infrastructurii energetice și civile fac parte dintr-o strategie mai amplă de a slăbi moralul populației și de a forța partenerii occidentali să reducă sprijinul pentru Kiev. „Un alt obiectiv este să arate potențialul armelor rusești, inclusiv al celor nucleare”, adaugă Malomuj.

Ucraina contraatacă. „Pungile” rusești sunt eliminate una câte una

În sudul regiunii Pokrovsk, trupele ucrainene au lansat o amplă contraofensivă. Unitățile din zona Dobropillia au început să curețe treptat grupurile rusești izolate, eliberând mai multe sate.

Primele succese au venit la Kuceriv Iar, unde parașutiștii ucraineni au ridicat drapelul după lupte grele și au evacuat zece civili sub focul inamic. În alte localități, echipele de asalt au capturat peste 50 de soldați ruși.

Imaginile din dronă arată drumuri și perdele forestiere pline de cadavre rusești — dovadă a intensității luptelor.

Ucrainenii avansează metodic, evitând capcanele și izolând complet unitățile ruse. În acest timp, comandanții de teren de la Moscova, disperați să nu-și piardă funcțiile, trimit întăriri care sfârșesc în ambuscade.

De la panică la prăbușire: trei zile de infern la Șahove

Când forțele ucrainene au trecut la curățarea finală a zonelor ocupate, comandamentul rus a realizat dezastrul. În încercarea de a salva trupele încercuite, au lansat valuri de atacuri mecanizate, transformând zona Șahove într-un cimitir de blindate.

Nici vremea rea nu i-a ajutat: tancurile s-au blocat în terenul noroios, iar dronele ucrainene au lovit fără milă vehiculele rămase.

Unii soldați ruși au încercat să se adăpostească într-un șanț antitanc, transformat rapid într-o groapă comună.

Potrivit raportului Corpului 1 Azov, într-o singură săptămână au fost înregistrați 1.226 de ruși morți, răniți sau capturați, alături de peste 150 de vehicule și 200 de drone distruse.

Pokrovsk, orașul care arde

Proiectul ucrainean DeepState confirmă o prezență rusă tot mai densă în estul Pokrovskului, unde infanteria rusă se infiltrează printre blocuri și se fortifică în clădiri distruse.

Luptele de stradă sunt continue, iar orașul — odinioară industrial și viu — s-a transformat într-un labirint al frontului.

„Unitățile noastre încearcă să curețe cartierele, dar inamicul se deplasează constant dintr-un sector în altul”, arată raportul DeepState.

Pe flancul sudic, rușii presează din direcția Zvirove–Șevcenko–Novopavlivka, urmărind linia ferată până la Kotline.

Scenariul Pokrovsk, exportat la Vovceansk

În nord, la Vovceansk, situația amintește de Pokrovsk: orașul a fost ras de pe fața pământului de luni de bombardamente. Rușii continuă atacurile frontale, în timp ce ucrainenii apără ruinele casă cu casă.

„Tactica e aceeași — valuri de infanterie urmate de aviație și artilerie”, a explicat un locotenent ucrainean pe Telegram.

Distrugerea barajului de la Belgorod, într-o operațiune ucraineană din 26 octombrie, a complicat însă logistica rusă. Inundațiile au tăiat rutele de aprovizionare, iar o parte din trupe au rămas izolate.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) confirmă avansuri rusești în centrul și sud-estul Pokrovskului. Geolocalizările arată lupte intense pe strada Berezina și de-a lungul autostrăzii M30.

Un ofițer ucrainean a declarat pentru Hromadske că „orașul a devenit un front continuu, unde controlul asupra unei străzi se poate schimba de mai multe ori într-o zi”.

Trupele ruse încearcă să blocheze rutele de aprovizionare către Mirnograd, în timp ce ucrainenii desfășoară operațiuni aeropurtate la vest de Pokrovsk.

Vremea, ploaia și ceața favorizează infiltrările rușilor. În condiții de vizibilitate redusă, până la 40 de soldați ruși pot pătrunde într-o singură noapte în liniile ucrainene.

Controlul clădirilor înalte a devenit decisiv: de pe acoperișuri, dronele și lunetiștii lovesc ținte aflate la kilometri distanță.

Pokrovskul este astăzi sinonim cu infernul — un oraș care nu mai există, dar încă se apără. Fiecare bloc e un bastion, fiecare stradă — o linie de front.

